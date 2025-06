Se siete alla ricerca di uno smartphone Android moderno, potente e dal design elegante, l'offerta disponibile oggi su Amazon potrebbe fare al caso vostro. Il nuovo Motorola edge 60 nella raffinata colorazione PANTONE Gibraltar Sea è disponibile a soli 281€, con uno sconto del 26% rispetto al prezzo consigliato di 379€. Si tratta di una delle promozioni più interessanti del momento per chi desidera uno smartphone completo, veloce e ricco di funzionalità premium.

Vedi offerta su Amazon

Motorola edge 60, chi dovrebbe acquistarlo?

Motorola edge 60 si distingue per un comparto fotografico di altissimo livello. Troviamo una tripla fotocamera posteriore da 50MP+50MP+10MP, dotata di sensore Sony LYTIA 700C e zoom teleobiettivo ottico 3x, che consente di ottenere immagini nitide e dettagliate anche in condizioni di scarsa luminosità. A completare il tutto, una fotocamera frontale da ben 50MP, ideale per selfie definiti e videochiamate di qualità superiore.

L'esperienza visiva è garantita da uno splendido display pOLED da 6,67 pollici con refresh rate a 120Hz, che restituisce immagini fluide, colori intensi e un contrasto profondo, perfetto per l'intrattenimento e la fruizione di contenuti multimediali. Il tutto è racchiuso in un corpo elegante e curato, con materiali premium vegani e bordi curvi per una presa confortevole e uno stile sofisticato.

Dal punto di vista delle prestazioni, Motorola edge 60 è equipaggiato con il processore MediaTek Dimensity 24M, supportato da 8GB di RAM (espandibili dinamicamente fino a 24GB) e 256GB di memoria interna, assicurando fluidità, reattività e multitasking senza compromessi. La batteria da 5200mAh garantisce un'autonomia prolungata, mentre la ricarica rapida TurboPower da 68W e il supporto alla ricarica wireless da 15W offrono massima comodità.

Con il supporto all'ultima versione del sistema operativo Android 15 e le nuove funzioni smart integrate nella suite Moto AI, questo dispositivo rappresenta una proposta di grande valore per chi cerca uno smartphone affidabile, performante e aggiornato. Disponibile ora su Amazon a soli 281€, Motorola edge 60 è un'occasione imperdibile per acquistare uno smartphone completo a un prezzo competitivo. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori smartphone per ulteiori consigli.