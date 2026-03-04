Su Amazon è disponibile l'Airthings 2989 View Radon, il monitor avanzato per la qualità dell'aria che misura radon, umidità e temperatura tramite connessione Wi-Fi. Dotato di display Calm Tech e funzionalità Hub, permette di monitorare i dati ovunque tramite app. Lo trovano ora a soli 138,38€ con uno sconto del 31% rispetto al prezzo originale di 199,00€.

Airthings View Radon, chi dovrebbe acquistarlo?

L'Airthings 2989 View Radon è il dispositivo ideale per chi desidera monitorare costantemente la qualità dell'aria domestica, in particolare i livelli di radon, un gas radioattivo naturale spesso presente in abitazioni e ambienti chiusi. È consigliato a famiglie con bambini, anziani o persone con problemi respiratori, ma anche a proprietari di case con seminterrati o zone a rischio geologico elevato. Chi acquista questo monitor soddisfa un'esigenza fondamentale: avere consapevolezza dell'ambiente in cui vive, potendo intervenire tempestivamente in caso di valori anomali.

Grazie alla connessione Wi-Fi e alla compatibilità con l'app Airthings per iOS e Android, il dispositivo si rivolge anche agli utenti tecnologici che amano gestire la propria smart home in modo semplice e centralizzato. La funzionalità Hub integrata lo rende perfetto per chi possiede altri dispositivi Airthings, ampliando il monitoraggio dell'intera abitazione. Con una durata della batteria fino a 3 anni e un display intuitivo a colori, è adatto anche a chi cerca una soluzione pratica e a lungo termine, ora disponibile con uno sconto del 31%.

Airthings 2989 View Radon è un monitor avanzato che misura radon, umidità e temperatura con il sensore più preciso di Airthings. Dispone di display Calm Tech attivabile con un gesto, connessione Wi-Fi e funzione Hub per collegare altri dispositivi. Batteria fino a 3 anni.

