Amazfit GTR 3 Pro a 139€: offerta da non perdere fuori dal Prime Day

Il Prime Day sta attirando molta attenzione, ma con l'Amazfit GTR 3 Pro c'è una sorpresa per chi non è abbonato Prime: è possibile infatti acquistare ugualmente lo smartwatch a un ottimo prezzo perché l'offerta non è legata al Prime Day. Il prezzo è di soli 139,90€ grazie a uno sconto del 30%.

Amazfit GTR 3 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

L'Amazfit GTR 3 Pro si rivolge a un pubblico ampio e diversificato, particolarmente indicato per gli appassionati di attività fisica che cercano uno smartwatch in grado di supportare una vasta gamma di modalità sportive. Con oltre 150 modalità disponibili, dal nuoto al ciclismo, passando per la corsa e molti altri sport, soddisfa le esigenze di monitoraggio delle attività fisiche.

È perfetto per coloro che vogliono tenere traccia delle loro prestazioni sportive, grazie anche al GPS ad alta precisione che permette di mappare con esattezza percorsi e distanze. Per chi ama la tecnologia wearable che integra funzioni avanzate, l'Amazfit GTR 3 Pro offre vantaggi non trascurabili. L'assistente vocale Alexa integrato e la possibilità di gestire chiamate Bluetooth e musica direttamente dal polso sono funzioni molto utili per l'utente sempre in movimento.

La resistenza all'acqua di 5 ATM e il display AMOLED rendono l'orologio versatile e adatto a ogni situazione, da una giornata in ufficio a una nuotata in piscina. Quindi, se cercate un orologio intelligente affidabile con cui fare sport, ascoltare musica e non perdere le importanti chiamate, l'Amazfit GTR 3 Pro a 139,90€ è un'opzione che vale la pena considerare.

