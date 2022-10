Se siete sportivi e amate tener traccia delle vostre performance sicuramente avrete utilizzato o state utilizzando uno smartwatch per controllare i vostri risultati. Forse avete un modello di qualche anno fa, o avete iniziato con un prodotto entry level. Se volete fare uno step ulteriore ma senza spendere cifre esagerate vi segnaliamo questa ottima offerta Prime Day sull’Amazfit T-Rex che oggi potete acquistare a soli 80,49€, grazie a uno sconto del 27%!

Amazfit, brand associato di Xiaomi, presenta ormai da qualche anno degli ottimi dispositivi wearable, dai semplici fitness tracker ai più evoluti sportwatch. Quest’ultimo è il caso dell’Amazfit T-Rex, un vero e proprio smartwatch dedicato agli sportivi con un design da cronografo e materiali perfetti per l’utilizzo durante le attività sportive. Grazie alle 12 certificazioni di qualità militare è resistente a condizioni ambientali difficili con una resistenza alle temperature da 70 ℃ a -40 ℃ e circa 96 ore di resistenza all’umidità.

Come detto, T-Rex è un compagno ideale per gli sportivi. È impermeabile fino a 5 ATM e può tracciare 14 diverse attività: corsa all’aperto, tapis roulant, corsa campestre, camminata, cross trainer, arrampicata, escursionismo, sci, ciclismo all’aperto, spinning, nuoto in piscina, nuoto in acque libere, triathlon e allenamento. Tutto questo con una durata della batteria tra i 20 e 66 giorni a seconda dell’utilizzo e di 20 ore continuate di GPS attivo.

Insomma, se cercate un ottimo alleato per i vostri allenamenti senza spendere cifre folli questo Amazfit T-Rex è una scelta eccellente, sopratutto ora che lo potete acquistare a un prezzo di poco più di 80€. Decisamente un’ottimo acquisto.

