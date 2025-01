Apple AirPods 4, i compagni perfetti per la tua musica e le tue chiamate, oggi IN SCONTO! -11%

Se siete alla ricerca di auricolari wireless di alta qualità, questa offerta su Amazon è l'occasione perfetta. Infatti, gli auricolari Apple AirPods 4 sono disponibili a soli 131,99€, con uno sconto dell'11% rispetto al prezzo consigliato di 149€. Un'opportunità da non perdere per chi vuole godersi un suono avvolgente con il massimo del comfort e della tecnologia. Inolte, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori auricolari con cancellazione del rumore per ulteriori consigli.

Apple AirPods 4, chi dovrebbe acquistarli?

Gli AirPods 4 offrono un design rinnovato, studiato per garantire un comfort superiore e una vestibilità perfetta. Il nuovo profilo ottimizzato e lo stelo più corto li rendono ancora più pratici da indossare per tutto il giorno, mentre i comandi touch permettono di gestire musica e chiamate con un semplice tocco.

Uno dei punti di forza degli AirPods 4 è l'audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della testa, che offre un'esperienza sonora immersiva, ideale per musica, film, serie TV e videogiochi. Il chip H2 di Apple migliora la qualità audio e delle chiamate, con la modalità Isolamento vocale, che riduce i rumori di fondo e rende la vostra voce più chiara anche in ambienti rumorosi.

Gli AirPods 4 sono progettati per offrire un’esperienza intuitiva e fluida. Grazie all'integrazione con Siri, basta pronunciare "Ehi Siri" o anche solo "Siri" per controllare la riproduzione, effettuare chiamate o gestire i vostri impegni. Inoltre, con condivisione Audio, potete condividere facilmente musica o film con un'altra persona dotata di AirPods.

La custodia di ricarica USB-C, più compatta rispetto alla generazione precedente, garantisce fino a 30 ore di autonomia totale, mentre una singola carica degli auricolari assicura fino a 5 ore di ascolto continuo. Inoltre, con la certificazione IPX4, gli AirPods 4 resistono a sudore, polvere e schizzi d'acqua, perfetti anche per gli allenamenti più intensi. Approfittate subito di questa imperdibile offerta su Amazon e portate la vostra esperienza d'ascolto a un livello superiore con gli Apple AirPods 4 a soli 131,99€!

Vedi offerta su Amazon