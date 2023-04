Se siete alla ricerca di un bel regalo per la Festa della mamma, che magari possa tornare utile anche a tutti gli altri membri della vostra famiglia, allora vi suggeriamo caldamente di non lasciarvi scappare questa ottima offerta Amazon, che ha come protagonisti gli ottimi Apple AirTag, diventati un must buy dei prodotti dell’internet of things, e spesso irreperibili persino nei negozi Apple!

Ebbene, se siete alla ricerca di questi splendidi dispositivi, vi segnaliamo che sul portale è disponibile con uno sconto del 13% la confezione da 4 AirTag: un bundle che costerebbe ben 129,99€, ma che oggi può essere vostro a soli 111,79€, che è un prezzo niente male se si considera che un singolo AirTag costerebbe circa 39,00€, e che in questo modo il prezzo di uno singolo dispositivo si abbassa al di sotto dei 28 euro!

Ma a cosa servono gli Apple AirTag? Si tratta, in realtà di dispositivi davvero molto utili, dalla forma di piccoli “dischetti” in metallo, realizzati con lo scopo di localizzare qualsiasi oggetto a cui vengono agganciati.

Sono dei veri e propri portachiavi smart, che possono essere attaccati ad una borsa o uno zaino, o che si può attaccare ad un mazzo di chiavi o “nascondere” in un’auto per monitorarne la posizione, grazie ad un efficientissimo sistema di geolocalizzazione che, grazie ad una rete globale che connette ogni singolo AirTag attivo (con tutta la privacy del caso), permette ai vari dispositivi in giro per il mondo di “collaborare” identificandosi a vicenda, così che possiate raggiungere, ipoteticamente, il vostro AirTag anche se a chilometri di distanza!

Ovviamente, non si tratta di dispositivi che si possono associare a qualsiasi smartphone e, anzi, necessitano obbligatoriamente di un iPhone munito di un chip U1 affinché tutto funzioni, ovvero di quei dispositivi che vanno da iPhone 11 in poi, e che possono disporre, dunque, dell’app “Dov’è” per localizzare l’AirTag.

Grazie a questa app, inoltre, non solo potrete individuare la posizione dei vostri AirTag, ma potrete persino farli suonare, tramite un altoparlante integrato, o chiedere a Siri di darvi una mano a raggiungere l’oggetto smarrito, anche a distanze elevatissime!

Parliamo di un vero e proprio gioiello tecnologico, che vi invitiamo ad acquistare quanto prima, tramite la pagina Amazon dedicata all’offerta, e con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, prima che il prodotto vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!