Apple AirTag in confezione da 4 in super sconto! Solo 26€ l'uno!

In attesa che arrivino le tanto attese offerte del Black Friday 2023, sarebbe un errore pensare che su Amazon non ci sia spazio per qualche ottima (e inattesa) offerta, anche perché il portale, come sempre, si sa spendere bene nel catturare l'attenzione dei suoi utenti. Un esempio, in tal senso, è l'offerta che Amazon sta oggi riservando ai sempre ottimi Apple AirTag: vendutissimi dispositivi IoT che, proprio oggi, tornano ad essere in sconto!

Parliamo di dispositivi sempre presenti tra gli interessi degli acquirenti della rete, tanto da andare a ruba ogni qual volta sono disponibili, specie su Amazon, a prezzi competitivi, come nel caso di oggi, in cui uno sconto del 19%, abbassa il prezzo della confezione da 4 dispositivi a soli 105,00€, ovvero a soli 26,25€ l'uno!

Apple AirTag, chi dovrebbe acquistarli?

Gli Apple AirTag, come saprete, altro non sono che piccoli dispositivi di tracciamento, dotati di un sistema di localizzazione davvero molto efficiente, che è poi la causa principale del loro successo. Si tratta, in sintesi, di piccoli dischi di metallo che sono stati progettati per essere collegati facilmente a chiavi, borse, portafogli e altri oggetti di valore, permettendo così ai possessori di iPhone, di poter rintracciare rapidamente un oggetto apparentemente smarrito.

In tal senso, sono un acquisto davvero consigliato a chi, magari per fretta o sbadataggine, tende a perdere di vista piccoli ma importanti oggetti della quotidianità, come mazzi di chiavi o portafogli, o per chi vuole tracciare in sicurezza una borsa o, perché no, la propria automobile.

Generalmente venduta a 129,00€, la confezione da 4 Apple AirTag è decisamente la migliore dal punto di vista del risparmio, almeno per ciò che concerne le offerte del momento visto che, generalmente, un solo AirTag costa - secondo richiesta di Apple - ben 39 euro. Con l'offerta Amazon, dunque, avrete 4 AirTag al prezzo di 26,25€ l'uno, che sono un buon affare considerando che, anche in sconto, gli AirTag difficilmente arrivano a questo prezzo singolarmente. Va poi segnalato anche che, seppur vero che questa stessa confezione da 4 era stata in sconto, ad inizio settembre, a 99 euro (prezzo più basso di sempre), il prezzo è poi tornato a risalire, e si è calmierato solo di recente. Motivo in più per non farsi scappare questa offerta.

Utilissimi, oltre che resistenti e ben progettati, gli Apple AirTag sono dispositivi intelligenti comodi ed utili e, per questo, vi suggeriamo davvero di prenderne in considerazione l'acquisto, visitando ora la pagina Amazon dedicata al prodotto, così che possiate approfittare dello sconto prima che esso vada esaurito o, peggio, che che terminino le disponibilità.

