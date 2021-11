Trasformare casa in una palestra? Da oggi si può, con Apple Fitness+

Esce oggi in Italia Apple Fitness+, il primo servizio di fitness progettato intorno ad Apple Watch e perfettamente integrato con tutto l’ecosistema Apple, in particolare con iPhone, iPad ed Apple TV.

Inizialmente, Fitness+ è stato reso disponibile solo nei principali Paesi anglofoni (Australia, Canada, Irlanda, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti), ma da oggi il servizio viene esteso a ben 15 nuove nazioni (inclusa l’Italia, per l’appunto).

L’idea che c’è dietro ad Apple Fitness+ è quella di portare l’esperienza della palestra all’interno delle mura domestiche, con tanto di personal trainer pronti ad accogliere e motivare ciascun utente, dal principiante al patito dello sport. In sostanza, Fitness+ non è altro che un contenitore di “videolezioni” (in gergo, “allenamenti”) in cui un esperto vi guiderà passo passo nella pratica della vostra attività preferita.

Gli allenamenti includono HIIT, Rafforzamento, Ballo, Bici, Pilates, Camminata e Corsa su tapis roulant, Vogatore e Defaticamento consapevole. La durata della sessione è variabile (il minutaggio è a scelta dell’utente) e per tutto il tempo necessario ci si può far accompagnare da una colonna sonora ritmata che include anche i brani del momento.

“Abbiamo creato Fitness+ per offrire a tutti un luogo dove sentirsi ispirati e motivati, indipendentemente dal loro percorso di fitness. Siamo felici di portare l’esperienza Fitness+ in 15 nuovi Paesi a partire dalla prossima settimana, così ancora più persone potranno usufruire di questo servizio inclusivo e accogliente e incontrare il nostro team di fantastici trainer”, ha dichiarato Jay Blahnik, Vice President of Fitness Technologies di Apple. È possibile che nei mesi avvenire l’app si evolva ulteriormente, magari con il doppiaggio dei vari allenatori che per ora parlano soltanto inglese (non mancano, ovviamente, i sottotitoli in italiano e in altre sei lingue).

Quanto ai prezzi, Fitness+ è disponibile come servizio in abbonamento al costo di 9,99 euro/mese o 79,99 euro/anno. I clienti che acquistano Apple Watch Series 3 o un modello successivo ricevono tre mesi gratis, mentre chi già ne possiede uno può usufruire di un mese di Fitness+ incluso.