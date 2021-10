Apple Watch Serie 7, ecco quando sarà possibile pre-ordinarlo e acquistarlo

La nuova generazione di smartwatch Apple sta per arrivare. I modelli di Watch Serie 7 saranno disponibili al pre-ordine già a partire da questa settimana mentre per il lancio ufficiale e la disponibilità immediata in negozio fisico si dovrà aspettare ancora qualche giorno. Vi farete tentare?

Apple Watch Serie 7 è stato annunciato dall’azienda americana durante l’evento online “California Streaming” in cui sono stati svelati anche i nuovi iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max.

La più recente generazione di Apple Watch sarà disponibile in due diverse misure della cassa: 41 e 45 mm. Viene mantenuta la compatibilità con i cinturini precedenti mentre il display è stato ulteriormente ottimizzato riducendo le cornici che lo circondano, incrementando l’area utile del 20% rispetto ai modelli passati. La luminosità dell’always on display è migliorata del 70%.

I quadranti personalizzati sono stati aggiornati e rivisti per sfruttare al massimo il nuovo ampio display LTPO con ulteriori “complicazioni”.

Watch Serie 7 è ora il 30% più veloce ma mantiene comunque una durata della batteria degna di nota che Apple stima attorno alle 18 ore di media, con il supporto alla ricarica del 30% più veloce rispetto a Watch Serie 6. L’orologio è compatibile con la suite di servizi dedicati al fitness dell’azienda chiamati Apple Fitness+ ed è ancora in grado di registrare ECG, battito cardiaco, ossigenazione del sangue e moltissimi altri valori utili a mantenere sotto controllo il benessere personale.

A bordo dell’orologio troverà posto ovviamente l’ultima versione del sistema operativo di Apple, watchOS 8.

Come anticipato da un leak della scorsa settimana, i nuovi Apple Watch Serie 7 saranno disponibili al pre-ordine a partire dall’8 ottobre mentre la data di inizio ufficiale delle vendite è fissata per il 15 ottobre. Apple Watch sarà disponibile in tre diversi materiali: titanio, acciaio inossidabile e alluminio 100% riciclato.