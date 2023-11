Apple iPad 2021 con 256GB al MINIMO STORICO su MediaWorld!

Ottima offerta su MediaWorld per il suo Cyber Monday per l'Apple iPad 2021. Questo prodotto, con il suo splendido display Retina da 10,2" e il potente chip A13 Bionic, è disponibile a soli 499€, che risulta in questo momento il prezzo più basso del web per questa configurazione.

Apple iPad 2021, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo iPad è un dispositivo consigliato per chiunque necessiti di una potente e versatile soluzione mobile per il lavoro o l'intrattenimento. Con il suo ampio spazio di archiviazione di 256GB, è l'opzione perfetta per gli utenti che necessitano di maggiore spazio per applicazioni, documenti, film e giochi. Grazie alla connettività Wi-Fi, l'utente potrà rimanere sempre connesso, sia che si tratti di videochiamate o navigazione web.

Apple iPad offre uno splendido display Retina da 10,2" con True Tone per un'esperienza visiva straordinaria, accentuata dal potente chip A13 Bionic con Neural Engine. Questa tecnologia garantisce velocità e fluidità in tutte le operazioni, dai giochi alla navigazione web. Dispone inoltre della funzionalità Touch ID per un'autenticazione sicura e rapida, così come per eseguire pagamenti con Apple Pay. Compatibile con Apple Pencil e Smart Keyboard, si trasforma in un pratico strumento di lavoro e creatività.

In sintesi, l'Apple iPad 2021 in offerta a 499€ è un'opportunità da non perdere per chi cerca un dispositivo potente, versatile e di lunga durata. Offerto ad un prezzo competitivo, consigliamo l'acquisto di questo prodotto per soddisfare una vasta gamma di esigenze, dalla produttività all'intrattenimento.

