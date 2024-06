iPhone 15 Pro al prezzo che non puoi lasciarti sfuggire (888€)

eBay ha di nuovo sorpreso tutti con un'offerta senza precedenti per uno degli smartphone più popolari: l'iPhone 15 Pro è ora disponibile a soli 888,24€. Questo prezzo è notevolmente inferiore rispetto alla media di mercato, che solitamente supera i 900€ nei migliori dei casi, rendendo questa un'opportunità eccezionale per chi è alla ricerca di un affare. Utilizzando il coupon "SMARTPHONE24", è possibile approfittare di questa promozione fino al 30 giugno.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 46€ durante il checkout

Apple iPhone 15 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

iPhone 15 Pro si rivela la scelta ideale per gli utenti che non vogliono scendere a compromessi in termini di prestazioni, design e capacità fotografiche. Con il suo design forgiato in titanio di grado aerospaziale, offre una resistenza ineguagliabile a schizzi, gocce e polvere, mantenendosi al contempo estremamente leggero e maneggevole.

È consigliato poi per coloro che attribuiscono grande importanza alla qualità del display. A tal riguardo, lo schermo Super Retina XDR da 6,1" con ProMotion assicura un'esperienza visiva superlativa, perfetta per i contenuti multimediali, grazie anche al chip A17 Pro che promette prestazioni grafiche di alto livello senza compromettere la durata della batteria.

Per gli amanti della fotografia, l'iPhone 15 Pro va oltre le aspettative con un sistema di fotocamere che garantisce scatti di altissima qualità e un teleobiettivo 3x per catturare dettagli anche da lontano. Inoltre, la flessibilità offerta dal tasto Azione e la vasta gamma di connessioni, inclusa la compatibilità con USB-C e Wi-Fi 6E, lo rendono versatile e adatto a qualsiasi tipo di utente. Infine, le sue funzioni di sicurezza come SOS emergenze via satellite e rilevamento incidenti, lo rendono uno smartphone affidabile in qualsiasi situazione.

Vedi offerta su eBay