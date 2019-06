Apple: la pista Hot Wheels di Mattel diventa smart grazie agli iPhone

Il nuovo Hot Wheels Smart Track Kit di Mattel include dei modellini con tag NFC in grado di comunicare con l'app attualmente disponibile solo per iOS. Il kit acquistabile solo negli Apple Store e sullo store online a un prezzo di 189,95 euro.

Le famose piste e modellini di auto del produttore Mattel diventano smart grazie alla collaborazione con Apple. Il nuovo Hot Wheels Smart Track Kit sarà disponibile in esclusiva negli Apple Store di tutto il mondo. I modellini possono essere guidati attraverso un’applicazione per iPhone e iPad scaricabile da App Store.

I modellini di auto Hot Wheels ID sono dotati di tag NFC che permettono all’app di riconoscerli e funzionano in accoppiata con Hot Wheels Race Portal, un componente aggiuntivo che rende smart le precedenti piste del marchio. Nell’applicazione che funge da garage virtuale, l’utente può tracciare velocità e i giri tramite i sensori a infrarossi di cui gli accessori sono dotati e sfruttando la connessione Bluetooth.

Inoltre, monitora i progressi registrando ogni chilometro percorso, le corse vinte, le acrobazie eseguite e le velocità massime raggiunte. Il vantaggio di acquistare il kit sarebbe il booster incluso per il lancio delle vetture che viene definito come il più veloce e potente in grado di tracciare distanza percorsa e velocità.

Per il momento, l’applicazione è disponibile solo su iOS ma arriverà presto anche sui dispositivi Android. Hot Wheels Smart Track Kit è però acquistabile solo negli Apple Store e sullo store online a un prezzo di 189,95 euro e sono incluse già due macchinine. È possibile acquistare modellini separatamente al costo di 7,95 euro ciascuno.