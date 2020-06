Apple, nuovi iPad in arrivo: ecco quali

Apple si prepara ad annunciare due nuovi iPad. A riferirlo è il noto analista Ming-Chi Kuo, sempre molto attendibile quando si parla delle vicende del colosso di Cupertino. I modelli in questione sarebbero un iPad da 10,8 pollici che verrebbe annunciato nella seconda metà del 2020 e un iPad da 8,5 pollici che arriverebbe più tardi nel corso dei primi mesi del 2021.

L’analista però non specifica a quale linea apparterranno. Il modello da 10,8 pollici potrebbe essere il successore dell’attuale iPad da 10,2 pollici oppure dell’Air da 10,5 pollici. Per quanto riguarda, invece, il modello più compatto dovrebbe far parte della linea di Mini. Nei mesi scorsi, infatti, sono venute fuori alcune indiscrezioni su un possibile iPad Mini 6 che abbiamo raccolto in un articolo dedicato.

In breve, dovrebbe aumentare la diagonale del display che ora è di 7,9 pollici mantenendo però le stesse dimensioni. Verrebbero ridotte le cornici e il tasto Home con Touch ID verrebbe abbandonato in favore del Face ID. Lo stesso Kuo aveva dichiarato mesi fa che il dispositivo dovrebbe debuttare nel corso del Q1 2021, tempistiche in linea con quanto affermato nelle scorse ore.

Infine, Kuo dichiara che un nuovo caricatore da 20W verrà inserito nella confezione di vendita per entrambi i modelli. Una notizia interessante alla luce delle recenti voci che vedono Apple rimuovere caricabatteria e cuffie dalle confezioni dei futuri iPhone 12. Insomma, sembra proprio che Apple ci abbia riservato tante sorprese per questo 2020. Staremo a vedere!