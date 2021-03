Apple, se si è gentili le riparazioni sono omaggio?

La gentilezza è sempre ben accetta, soprattutto quando vi recate in un negozio fisico in cui avete acquistato un prodotto magari per richiedere assistenza. Non è una vera e propria regola, tuttavia se vi ponete nel modo giusto con la persona che vi sta di fronte, che ricordiamo sta solo facendo il proprio lavoro e non ha generalmente colpe di alcun tipo, è molto più probabile sia bendisposta a cercare di aiutarvi trovando la migliore soluzione.

Negli Apple Store sembra che questa sia una politica ben conosciuta ai dipendenti che, in caso abbiate un grosso problema, potrebbe farvi risparmiare un bel po’ di quattrini!

Credit: AppleInsider

Non sorprende scoprire che i dipendenti dei negozi siano ovviamente disposti ad aiutare con più impegno e dedizione i clienti gentili ed educati, alla fine dei conti siamo tutti esseri umani e nella maggior parte dei casi i problemi che potete avere con i vostri dispositivi non sono in alcun modo causa di alcuna delle parti in causa.

Negli Apple Store, però, sembra che esista un vero e proprio programma che premia la gentilezza e l’educazione dei clienti. In un video diventato virale su TikTok, il quale è stato mandato come risposta alla conversazione “segreti che solo i dipendenti conoscono“, è stato spiegato quello che sembra essere un programma di premio per i clienti più affezionati, gentili e bendisposti a collaborare con i dipendenti del negozio.

L’utente @Tanicornerstone ha così spiegato: “Una volta lavoravo per Apple. Per prima cosa; clienti maleducati, abbiamo davvero alcuni clienti psicopatici in quel negozio, ma se sei maleducato con i Genius o con le persone alla cassa, otterrai comunque una soluzione al tuo problema ma molto probabilmente pagherai per questo“.

È giusto specificare che non si tratta di una “ripicca” contro i clienti maleducati, essi pagheranno esattamente quanto previsto dal tariffario per le riparazioni o le consulenze. Se siete delle persone educate e a modo, tuttavia, potreste essere sopresi da quello che la ragazza definisce una “surprise and delight“.

“Vedevo spesso persone che entravano con telefoni danneggiati dall’acqua e non era permesso sostituirli senza farli pagare. Tuttavia, i Genius hanno usato una ‘surprise and delight’ per essere in grado di dare a qualcuno una sostituzione gratuita“, ha affermato.

Gli utenti che hanno commentato il video di TikTok hanno confermato l’affermazione e tra essi sono inclusi sia i clienti che hanno ricevuto un servizio eccezionale sia altri ex dipendenti dei negozi Apple. Alcuni utenti, tuttavia, hanno smentito le affermazioni secondo cui Apple aveva una tale politica, mentre altri hanno affermato che il video equipara erroneamente “surprise and delight” a programmi che sono stati poi interrotti.

Come ricorda AppleInsider, non è chiaro se il programma “surprise and delight” sia ancora in vigore o se fosse effettivamente una politica dei negozi di vendita al dettaglio di Apple.

Tuttavia, sembra che ci siano molti racconti che suggeriscono che i clienti gentili con il personale possono ottenere un servizio migliore. Se poi questa sia una vera politica di Apple oppure una semplice conseguenza del trattare i dipendenti dei negozi con pazienza e rispetto, probabilmente non lo sapremo mai…