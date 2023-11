Apple Watch Black Friday: l'occasione migliore per acquistare lo smartwatch?

Complici i risparmi sull'acquisto del vostro nuovo smartphone, grazie anche alle nostre dritte sulle migliori offerte del Black Friday, potreste ritrovarvi con un budget extra da dedicare a uno dei prodotti fra i più esclusivi del mondo Apple, ovvero l'apprezzatissimo l'Apple Watch.

Rispetto alle origini, però, quando l'azienda presentava un solo modello all'anno, col tempo il catalogo Apple ha saputo ingrandirsi anche in questo reparto, fino alla situazione attuale che vede tante varianti diverse. Come scegliere però il proprio nuovo Apple Watch, approfittando degli sconti del Black Friday?

In questo articolo abbiamo raccolto per voi una selezione completa dei modelli più interessanti del mondo Apple Watch da tenere d'occhio per questo Black Friday 2023, con i collegamenti diretti agli store più accreditati nell'offrire le migliori promozioni possibili.

Come in ognuna delle nostre guide agli acquisti si ricorda che le promozioni e i relativi prezzi indicati sono passibili di cambiamenti, così come le disponibilità dei modelli.

Apple Watch Black Friday, quali modelli tenere d'occhio?

Come detto in fase d'introduzione, sono ormai molte le proposte inerenti il segmento wearable offerte da Apple alla voce orologi smart. Nel susseguirsi delle varie generazioni "standard", infatti (siamo ora alla numero nove), non solo abbiamo assistito a continue e ovvie migliorie hardware, ma abbiamo visto anche la nascita di nuove categorie di Apple Watch, siano esse più economiche (la linea SE) oppure più care ed esclusive (la linea Ultra, ora giunta al secondo modello).

Viene spontaneo quindi, con prezzi diversi per tutte queste nuove offerte targate Apple, chiedersi quale sia il prodotto più adatto alle proprie esigenze. Per aiutarvi nella scelta, abbiamo raccolto in questo articolo le proposte più interessanti per ciascun modello di Apple Watch, in modo che possiate fare un acquisto consapevole, sempre con un occhio rivolto al risparmio.

Apple Watch Series 8 e Series 9

Seppur l'ultimo arrivato e l'attuale modello di punta della famiglia standard di Apple Watch sia proprio la nona generazione, per tutti coloro alla ricerca di un prodotto completo e senza rinunce, dotato di un design casual e minimal, la valutazione dell'ottava e precedente generazione non rappresenterebbe assolutamente un'opzione di ripiego di scarso valore.

Le differenze fra i due modelli risiedono principalmente nella memoria interna (si passa dai 32 GB del Series 8 ai 64 GB attuali) e nelle modalità Lte e Umts per collegarsi a Internet; la batteria del Series 9, poi, offre un'autonomia di 18 ore con un uso normale, che diventano 36 in risparmio energetico. Il nuovo modello presenta quindi diverse migliorie rispetto al precedente, che diventa di fatto un'alternativa low-cost ma praticamente prestante in egual misura.

Se state cercando quindi un Apple Watch duraturo e prestante e non avete grossi limiti di budget, valutate attentamente l'ottava e la nona generazione, con le differenze sopra citate a fare da spartiacque, oltre un prezzo di listino che vede una svalutazione maggiore già in atto per il modello precedente, il Series 8. Più di preciso le offerte migliori saranno raggiungibili a questi collegamenti diretti:

Apple Watch SE

Famiglia apprezzatissima dal mercato fin dalla sua prima generazione, questa particolare gamma ha il compito di limitare alcune funzioni hardware e software rispetto ai modelli standard, al fine di rappresentare un'opzione più economica ma comunque prestante per gli utenti iPhone che non vogliono investire il budget richiesto appunto per le versioni più pregiate.

Le migliori proposte per Apple Watch SE 2022/2023 saranno disponibili a questi collegamenti:

Apple Watch Ultra 2

Il nuovo arrivato è anche il più costoso. Dotato di caratteristiche tecniche ed estetiche uniche ed esclusive, rappresenta la proposta per il pubblico sportivo più esigente che però non vuole perdere di vista tutte le funzioni smart garantite dal mondo Apple Watch.

Con un prezzo di listino di 909,00€ e un'unica proposta dotata di cassa di grandi dimensioni, non è certamente lo smartwatch più trasversale offerto da Apple. Se però il prezzo fosse il vostro unico limite, sappiate che proprio in occasione di questo Black Friday 2023 si potrebbe assistere a un drastico calo di prezzo per questo prodotto così unico ed esclusivo, rendendolo di fatto più appetibile anche a un pubblico più vasto.

I collegamenti da tenere d'occhio per questa versione sono i seguenti:

