Apple Watch Black Friday: l’occasione migliore per acquistare lo smartwatch?

Questo è il periodo in cui molti di noi iniziano a pensare ai regali per Natale. Che siano per gli altri o che siano per noi stessi, per provare a risparmiare qualcosa, molto spesso meglio approfittare delle interessanti occasioni del Black Friday.

Ebbene, tra circa un mese e mezzo si entrerà nel vivo di questa iniziativa che ormai anche in Italia è diventata attesissima per cercare di portarsi a casa un articolo che durante il corso dell’anno ha mantenuto un prezzi più elevati.

Per quanto riguarda il mercato dei migliori indossabili, se avete un iPhone, c’è da tenere d’occhio l’Apple Watch SE. Lo smartwatch dell’azienda americana è al momento il migliore wearable a catalogo per quanto riguarda il rapporto qualità prezzo.

I listini infatti recitano che il prezzo di vendita (parliamo di canali ufficiali) è di 309 euro ed è possibile che durante il Black Friday questa soglia potrebbe essere abbassata anche di diverse decine di euro.

Nel catalogo Apple ci sono al momento tre diversi smartwatch e sono Apple Watch 3, Watch 7 e Watch SE. Quest’ultimo, come già detto, è da ritenersi il più equilibrato per quanto concerne il rapporto qualità prezzo. Elenchiamo alcune delle ragioni:

Apple Watch Serie 7 ha un prezzo di listino che parte da 439 euro e questa cifra potrebbe essere elevata per molti (anche viste e considerate le poche novità rispetto al precedente modello);

Apple Watch SE è stato immesso sul mercato l’anno scorso (a partire da 309 euro) e ha ancora davanti a se di tanti anni di aggiornamenti;

Apple Watch Serie 3 è stato immesso nel settembre 2017 (a partire da 229 euro), quindi va da se che presto sarà fuori definitivamente dal ciclo di aggiornamenti.

Insomma, se i benefici rispetto all’ultimo modello di Apple Watch 7 sono trascurabili per la maggior parte degli utenti, Watch SE rimane il modello migliore da acquistare al momento nel catalogo offerto da Apple. Ecco perché è da tenere d’occhio nel periodo che precede il Black Friday e ovviamente durante tutto il periodo di sconti previsti per fine novembre.

Nel frattempo vi lasciamo con alcuni link all’acquisto che potete aggiungere ai preferiti per approfittare delle potenziali offerte quando saranno disponibili: