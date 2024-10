Apple Watch Series 10 fatto a pezzi, ecco com'è all'interno

L'Apple Watch Series 10 si presenta con un design rinnovato, caratterizzato da una cassa più sottile e display più grande, nonostante non sia così radicale come alcuni si aspettavano. iFixit ha recentemente condiviso un video che mostra il teardown del nuovo modello, evidenziando sia le innovazioni sia le sfide in termini di riparabilità di questo dispositivo.

Il nuovo design ha reso Apple Watch Series 10 più difficile da smontare. Per accedere ai componenti interni è ancora necessario riscaldare il display, una procedura che complica il processo di riparazione. Il minuzioso posizionamento degli elementi interni ha ridotto lo spazio tra il vetro e il metallo a soli 0,176 millimetri, migliorando notevolmente la resistenza all'acqua del dispositivo. Le antenne dei modelli Cellular ora sono integrate direttamente nella struttura della cassa.

L'integrazione della tecnologia in uno spazio così ridotto è impressionante

Una volta rimosso il display, si scoprono il Taptic Engine e la batteria da 1,266 Wh, quest'ultima simile in capacità alle generazioni precedenti. Differente da quanto avviene con l'iPhone, la batteria dell'Apple Watch è fissata con un adesivo semplice da rimuovere anche senza elettricità. Tuttavia, per accedere ad altri componenti è necessario rimuovere numerosi piccoli connettori e viti minuscole.

Oltre al design innovativo, l'Apple Watch Series 10 vanta altoparlanti più potenti ed è disponibile in nuovi materiali e finiture. Inoltre, supporta una ricarica più veloce rispetto al modello Series 9. Tra le novità in termini di funzioni dedicate alla salute, spicca la nuova possibilità di rilevamento dell'apnea del sonno disponibile con la beta 6 di iOS 18.1.

Nonostante le novità, iFixit ha assegnato all'Apple Watch Series 10 un punteggio di riparabilità di 3 su 10, sottolineando come l’avanzamento tecnologico continui a presentare delle sfide significative per la manutenzione e la riparazione.