Come saprete, di recente si è tenuto un nuovo evento digitale Apple, in cui l’azienda di Cupertino ne ha approfittato per presentare al mondo una gamma di nuovi dispositivi, tra cui gli attesissimi iPhone 15, i nuovi Apple Watch Series 9 e la nuova versione del suo Watch Ultra, ovvero la seconda incarnazione dello smartwatch che l’azienda ha lanciato sul mercato appena un anno fa.

Ebbene, giacché la nuova versione andrà a sostituire la precedente, vi segnaliamo che su Amazon il prezzo di Apple Watch Ultra 1 (ovvero l’edizione precedente) sta subendo un price drop considerevole, al punto che dagli oltre 1000 euro precedentemente necessari per l’acquisto, ora ve ne basteranno 799,00€ per portarvelo a casa, segnando così il prezzo più basso mai raggiunto online da questo splendido dispositivo!

Apple Watch Ultra, chi dovrebbe acquistarlo?

Apple Watch Ultra non è uno smartwatch per tutti, come del resto esplicitato anche dal prezzo del prodotto, decisamente sopra alla media rispetto a quello che è il prezzo a cui, di norma, vengono venduti anche gli smartphone di fascia più alta. Il perché è presto detto: Apple Watch Ultra è uno smartwatch pensato per gli sportivi, ovvero per quanti hanno bisogno di tenere al polso un dispositivo che possa davvero tenere traccia di ogni tipologia di attività, oltre che dello spostamento, viste alcune delle sue funzioni che possono realmente salvare la vita alle persone.

In tal senso, è un dispositivo che non ci sentiremmo di consigliare “per moda”, per quanto il suo design sia bellissimo ed i suoi materiali di pregio, ma diremmo, piuttosto, che va tenuto in considerazione qualora abbiate una passione per il trekking o per l’escursionismo, o anche nel caso in cui pratichiate sport a livello ben più che amatoriale.

Per ciò che concerne il prezzo proposto, quello attuale è il più basso mai raggiunto da Apple Watch Ultra che, praticamente fino alla prima metà di settembre, su Amazon veniva venduto ancora a prezzo pieno. Ovviamente, con l’annuncio di Apple Wathc Ultra 2 (che potete prenotare qui), il prezzo di questo splendido dispositivo è calato, anche se la proposta Amazon resta comunque la più vantaggiosa, anche a confronto con quello che è il prezzo proposto dai vari Apple Store. Dulcis in fundo, va tenuto conto che, quasi certamente, il modello 1 verrà soppiantato del tutto da Apple Watch Ultra 2 e, pertanto, i dispositivi attualmente sul mercato, venduti a prezzo competitivo come su Amazon, saranno destinati all’esaurimento, senza alcuna prospettiva di restock.

Tecnologicamente avanzato, ed in grado persino di ricondurvi persino sui vostri passi in caso in cui vi smarriate, ad esempio durante un’escursione, Apple Watch Ultra è uno smartwatch come pochi e, per questo, vi suggeriamo di approfittare subito del price drop offerto da Amazon, così che possiate acquistare questo ottimo smartwatch a prezzo scontatissimo, prima che esso sia del tutto sostituito dal suo successore sul mercato.

