Asus ROG Phone 4 si mostra in video con un’inaspettata sorpresa

Negli ultimi giorni, ci siamo imbattuti in moltissime indiscrezioni riguardanti il ​​prossimo telefono da gaming realizzato da Asus, che dovrebbe arrivare in commercio con il nome di ROG Phone 4. Nelle ultime ore sono emersi ulteriori dettagli tra cui soprattutto nuove immagini ed in particolare, un video hands-on.

Stando al materiale diffuso online è abbastanza chiaro che il prossimo gaming phone dell’azienda manterrà il medesimo design visto anche sui precedenti modelli. Ci sarebbe però una novità molto importante, infatti, il pannello posteriore vedrebbe l’implementazione di un display secondario, incastrato nella scocca diagonalmente.

Credit: YouTube / Subhrojit Mallick

Si tratterebbe più che altro di una fascia di visualizzazione che prenderebbe il posto del logo RGB che campeggia sui device attuali della serie ROG. Non ci sono però informazioni su come potrebbe essere utilizzato questo particolare display e che contenuti potrebbe effettivamente mostrare. È interessante notare però che stanno circolando voci contrastanti a riguardo, alcune indiscrezioni indicherebbero l’inserimento di questa soluzione non nella prossima versione dello smartphone ma in quella successiva, ossia un probabile ROG Phone 5, che salvo sorprese dovrebbe arrivare solo nel 2022.

Azzardando qualche opinione, il display secondario dell’Asus ROG Phone 4 potrebbe tornare molto utile per controllare le notifiche ed eventualmente visualizzare l’ora o la data senza dover toccare sbloccare il telefono. Il video trapelato offre anche una rapida occhiata a quella che sembra essere la schermata di personalizzazione dello schermo secondario in modo da poter scegliere autonomamente, in base alle proprie esigenze, cosa poter visualizzare sullo schermo.

Il video trapelato confermerebbe, ancora una volta, il design caratteristico dei modelli precedenti e la presenza di tre fotocamere sul retro. Anche il pannello frontale non dovrebbe nascondere particolari novità. Asus ha già rilasciato un teaser a conferma dell’arrivo sul mercato di ROG Phone 4 entro breve tempo e ha lasciato intendere che l’annuncio potrebbe arrivare già nel primo trimestre del 2021.

L’Asus ROG Phone 4 ha già ricevuto la certificazione 3C e secondo il database dell’autorità di regolamentazione cinese, il telefono supporterà la ricarica rapida a 65W. Secondo le precedenti voci di corridoio, il ROG Phone 4 sarà equipaggiato con un’enorme batteria da 6.000mAh e sotto la scocca batterebbe un SoC Snapdragon 888.