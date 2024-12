Backbone One: trasforma il tuo smartphone in una console con uno SCONTO del 30% su Amazon!

Se siete alla ricerca di un controller mobile che trasformi il vostro smartphone in una vera e propria console di gioco, l'offerta su Amazon per il Backbone One non passa inosservata. Questo straordinario dispositivo è ora disponibile a soli 83,99€, con uno sconto del 30% rispetto al prezzo originale di 119,99€. Un’occasione imperdibile per portare il vostro gaming mobile a un livello superiore. Inoltre, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori controller smartphone per ulteriori consigli.

Backbone One, chi dovrebbe acquistarlo?

Backbone One è il compagno ideale per chi ama giocare in mobilità senza rinunciare alla qualità. Compatibile con dispositivi Android e con la serie iPhone 15/16, è progettato per offrire un’esperienza da console direttamente sul vostro telefono. Grazie alla connessione USB-C, garantisce bassissima latenza, rendendo ogni azione fluida e reattiva. Inoltre, include una porta per la ricarica pass-through e un jack per cuffie da 3,5 mm, permettendovi di giocare per ore senza interruzioni.

Con il Backbone One potete accedere a una vasta gamma di giochi, dai titoli gratuiti come Call of Duty e Roblox a quelli trasmessi tramite servizi di cloud gaming come Xbox Game Pass e GeForce NOW. Per i possessori di console, è perfetto per il Remote Play da PlayStation, Xbox o PC, trasformando il vostro smartphone in un controller di alta precisione.

Backbone One si distingue per il suo design compatto e leggero, con trigger analogici ultra-ampi, stick e pad direzionali precisi e pulsanti reattivi. Queste caratteristiche lo rendono confortevole da usare anche durante lunghe sessioni di gioco. Inoltre, è compatibile con le cover grazie agli adattatori magnetici inclusi, garantendo massima praticità.

L’acquisto del Backbone One include anche un trial di Backbone+, l'app esclusiva che consente di scoprire nuovi giochi, registrare lo schermo, connettersi con amici e molto altro. Questo controller non è solo un accessorio, ma una piattaforma completa per il gaming. Disponibile ora a soli 83,99€, il Backbone One è l'investimento perfetto per chi desidera vivere un'esperienza di gioco portatile senza compromessi. Non lasciatevi sfuggire questa offerta straordinaria su Amazon.

Vedi offerta su Amazon