Su Amazon trovate le Beats Solo 4 in colorazione Blu ardesia a un prezzo davvero interessante: 132,00€ invece di 229,95€. Queste cuffie wireless bluetooth on-ear vi conquisteranno con fino a 50 ore di autonomia, audio spaziale personalizzato e compatibilità totale con dispositivi Apple e Android. Il design ergonomico con cuscinetti morbidissimi garantisce comfort anche durante utilizzi prolungati, mentre la tecnologia Fast Fuel vi regala 5 ore di riproduzione con soli 10 minuti di ricarica.

Beats Solo 4, chi dovrebbe acquistarle?

Le Beats Solo 4 sono la scelta ideale per chi cerca cuffie wireless versatili e performanti, capaci di adattarsi a ogni stile di vita. Con uno sconto del 43%, questo modello si rivolge agli appassionati di musica che non vogliono compromessi sulla qualità audio, grazie ai driver aggiornati e all'architettura acustica personalizzata che garantiscono un suono potente e bilanciato. L'audio spaziale con rilevamento dinamico della testa vi immergerà completamente nelle vostre playlist preferite, mentre la doppia compatibilità con iOS e Android le rende perfette sia per gli utenti Apple che Android. La possibilità di connessione via USB-C o jack da 3,5 mm per audio lossless soddisfa anche gli audiofili più esigenti.

Queste cuffie sono pensate per chi trascorre molte ore al giorno in movimento o al lavoro: con fino a 50 ore di autonomia, vi accompagneranno per intere settimane senza necessità di ricarica frequente. Il design ergonomico con archetto Flex-grip e cuscinetti morbidissimi garantisce comfort prolungato dalla mattina alla sera, ideale per professionisti, studenti o viaggiatori frequenti. La funzione Fast Fuel assicura 5 ore di riproduzione con soli 10 minuti di ricarica, perfetta per chi ha sempre fretta. Il Bluetooth di Classe 1 offre un raggio d'azione superiore e connessioni stabili, mentre i microfoni integrati rendono queste cuffie eccellenti anche per chiamate e videoconferenze di alta qualità.

Le Beats Solo 4 sono cuffie wireless on-ear che offrono fino a 50 ore di autonomia con una singola carica. Dotate di driver aggiornati e architettura acustica personalizzata, garantiscono un suono potente e coinvolgente. Supportano l'audio spaziale personalizzato e la connessione Bluetooth di Classe 1 per massima stabilità. Compatibili con iOS e Android, permettono ascolto via USB-C o jack da 3,5mm per audio lossless ad alta risoluzione.

