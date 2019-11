Black Friday 2019, le migliori offerte su Smartphone, Smartwatch e accessori

La settimana del Black Friday è ormai entrata nel vivo e, in attesa del 29 novembre, i vari store online stanno già proponendo offerte decisamente interessanti. In attesa del venerdì più atteso dell’anno, soprattutto dagli appassionati di elettronica, abbiamo deciso di raccogliere in questo articolo le migliori occasioni relative a smartphone, smartwatch e accessori. Ovviamente, provvederemo ad aggiornare la lista costantemente, visto che nei prossimi giorni verranno certamente aggiunti altri prodotti in sconto.

Tra gli smartphone in offerta vi segnaliamo certamente l’iPhone 11 da 64 Gigabyte (prezzo di listino di 839 euro), proposto da Ebay a 699 euro, con lo sconto che aumenta ulteriormente acquistandone più di uno (pensate a un acquisto condiviso con un gruppo di amici). Decisamente interessante anche la proposta di Unieuro relativa allo Xiaomi Redmi Note 8 Pro (prezzo di listino di 299,90 euro), acquistabile a 249 euro, nonostante sia arrivato sul mercato italiano solo da un paio di settimane.

Decisamente rilevante anche l’offerta che riguarda l’Apple Watch Serie 5, ovvero il modello di ultimissima generazione. Quest’ultimo viene infatti proposto da Unieuro con uno sconto di 40 euro rispetto al prezzo di listino, un’occasione non così facile da trovare con i prodotti dell’azienda di Cupertino. Da non perdere anche gli auricolari true wireless FreeBuds Lite (prezzo di listino di 129 euro), acquistabili ad appena 69,99 euro e compatibili sia con Android che con iOS.

Offerte smartphone

Offerte smartwatch

Offerte accessori

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!