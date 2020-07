Black Shark 3S esiste ed è potentissimo!

Black Shark 3S è stato spoilerato dal CEO dell’azienda con un post ufficiale su Weibo tramite l’account di Black Shark.

Il massimo dirigente afferma che è sicuro che sta per succedere qualcosa di grosso. Questo non ci dice granché, ma la firma automatica del prodotto da cui è stato scritto il post recita “Tencent 3S Blach Shark”.

Insomma, tentativo abbastanza palese di far venire l’acquolina in bocca ai fan del brand ma non solo, anche ai clienti interessati ai gaming phone. Oppure potrebbe essere stato anche un tentativo di marketing nel cercare di distogliere l’attenzione dall’annuncio di oggi del concorrente Asus Rog Phone 3.

Il Black Shark 3S sarà un super top di gamma e vanterà caratteristiche studiate ad hoc per poter giocare in libertà e portare avanti lunghe sessioni di gioco. Il SoC Snapdragon 865+ sarà il suo cuore e a tenere a bada le sue temperature ci sarà un raffreddamento a liquido interno da 100 mm.

Ci potrebbe essere un display Oled – sempre da 6,67 pollici – ma con un refresh rate che arriverà fino a 120 Hz. Inoltre le memorie avranno lo standard UFS 3.1 con RAM Dual Channel da 16 GB. Molto probabilmente saranno anche venduti degli accessori per migliorare ancora di più l’esperienza di gioco.

Non sappiamo come sarà il suo design ma ce lo aspettiamo simile al Black Skark 3 che è stato lanciato a marzo del 2020 con lo Snapdragon 865. Ci sarà anche una versione Pro? Non lo sappiamo ma le differenze tra i due saranno poche, dimensioni e di conseguenza display e batteria più grande e capiente.