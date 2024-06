Sconto da record! Risparmia il 50% + 120€ su questo tablet Android

Avete mai immaginato di poter acquistare un tablet Android del valore di 399€ per soli 80€? Bene, oggi è possibile grazie ad Amazon che ha applicato un doppio sconto al Blackview Tab30, offrendo un'affare incredibile. Si tratta essenzialmente di due coupon che possono essere utilizzati insieme: uno riduce il prezzo del 50%, mentre l'altro sconta 120€. Alla fine, il prezzo di questo tablet si abbassa a soli circa 80€.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 50% durante il checkout

Blackview Tab30, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Blackview Tab30 si rivela un tablet ideale per un'ampia varietà di utenti, offrendo una combinazione allettante di prestazioni e funzionalità a un prezzo oggi sorprendente se si considera quello di partenza. Grazie alla sua dotazione di memoria da 6GB RAM espandibile e 64GB di ROM, è perfetto per chi cerca un dispositivo in grado di gestire senza problemi applicazioni quotidiane, giochi e multitasking.

L'espansione della memoria fino a 1TB via scheda TF lo rende adatto anche agli utenti che desiderano conservare grandi quantità di foto, video e documenti senza preoccuparsi dello spazio disponibile. Inoltre, il supporto al Wi-Fi 6 garantisce connessioni ultraveloci e stabili, essenziale sia per il lavoro che per l'intrattenimento online, rendendo il Blackview Tab30 ideale per studenti e per coloro che hanno bisogno di affidabilità nelle comunicazioni e nell'accesso ai contenuti online.

La batteria da 5100 mAh offre un'autonomia estesa, amplificando ulteriormente la sua attrattiva per chi necessita di un tablet versatile che possa accompagnare lunghe giornate di lavoro o studio senza necessità di ricariche frequenti. Aggiungendo una custodia protettiva e la possibilità di collegare una tastiera (incluse nel kit), questo tablet diventa uno strumento ancora più potente e adattabile, capace di soddisfare le esigenze di intrattenimento, studio e lavoro in mobilità.

