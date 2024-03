Prezzo TOP su caricabatterie wireless Anker! Meno di 20€!

Oggi su Amazon troviamo in offerta un accessorio perfetto da tenere sulla propria scrivania: si tratta del caricabatterie wireless di Anker, compatibile con praticamente tutti gli smartphone dotati di ricaricare wireless e con una potenza fino a 10 watt. Grazie al doppio circuito, ricarica lo smartphone sia in posizione verticale che orizzontale, permettendovi di continuare a usarlo anche mentre lo caricate, non importa cosa stiate facendo. Grazie a uno sconto del 20%, il caricabatterie wireless di Anker è in offerta all'ottimo prezzo di soli 19,99€.

Caricabatterie wireless di Anker, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo caricabatterie wireless di Anker è perfetto per chi è alla ricerca di un accessorio per ricaricare il proprio smartphone Android o iPhone in maniera pratica e comoda, avendo la possibilità di prenderlo in qualsiasi momento senza dover scollegare cavi. L'inclinazione della piastra di ricarica permette di continuaere a usare lo smartphone anche durante la ricarica, sia in verticale che in orizzontale, inoltre la ricarica funziona anche se sullo smartphone c'è una cover, per la massima praticità. A completare il tutto c'è un LED di stato che indica quando lo smartphone è in ricarica.

Se siete alla ricerca di un caricabatterie pratico e dal design minimale, che si adatta bene a qualsiasi ambiente, non fatevi scappare l'offerta Amazon di oggi su questo caricabatterie wireless di Anker, Disponibile al prezzo di 19,99€ grazie a uno sconto del 20%. Si tratta anche di un regalo perfetto per la festa del papà!

Vedi offerta su Amazon