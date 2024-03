Questo router WiFi 7 TP-Link è un AFFARE! (-95€)

Volete un router WiFi 7 in grado di ridefinire il concetto di connettività casalinga? TP-Link Archer BE800 è il modello che fa al caso vostro. Grazie a uno sconto Amazon del 15%, oggi potete acquistare uno dei router WiFi più potenti in circolazione risparmiando 95€ sul prezzo consigliato, che scende da 649,99€ a 489,99€. Se state cercando un router potente e affidabile, capace di migliorare nettamente le prestazioni della vostra connessione WiFi questa è l'offerta giusta per voi.

TP-Link Archer BE800, chi dovrebbe acquistarlo?

Il router WiFi TP-Link Archer BE800 è una soluzione ideale per gli utenti più esigenti che desiderano il massimo in termini di velocità di navigazione, streaming e gaming. Con una velocità combinata che raggiunge i 19,00Gbps e il supporto alla tecnologia Tri-Band, questo router è particolarmente consigliato per chi dispone di un elevato numero di dispositivi connessi, spaziando dai computer alle smart TV, e necessita di una connessione stabile e veloce per streaming in 4K/8K senza interruzioni o per godere di giochi AR/VR riducendo al minimo la latenza. La compatibilità con EasyMesh consente di estendere facilmente la copertura a tutta la casa, senza sacrificare prestazioni o affidabilità della connessione.

Per le famiglie moderne che privilegiano la sicurezza online e un'esperienza utente semplificata, TP-Link Archer BE800 offre un'ampia gamma di funzionalità di sicurezza avanzate grazie al sistema HomeShield e a un'ampia selezione di porte, inclusa una Ethernet da 10 Gbps. Il supporto a Alexa aggiunge un ulteriore livello di comodità permettendo di controllare il dispositivo con semplici comandi vocali. Dotato di funzionamento multi-link (MLO) per massimizzare la produttività e minimizzare la latenza, questo router WiFi offre anche due porte 10G per una flessibilità senza pari. Le otto antenne interne e la tecnologia beamforming assicurano una copertura ottimale, mentre il supporto EasyMesh permette la creazione di una rete a maglie estesa e senza soluzione di continuità.

Per concludere il TP-Link Archer BE800 è un router WiFi di fascia alta dedicato a chi non accetta compromessi in termini di velocità di connessione, sicurezza e supporto multi dispositivo. Questo modello si distingue per la sua avanzata tecnologia Wi-Fi 7, che garantisce prestazioni eccezionali e connettività stabile per ogni tipo di uso, dalla navigazione quotidiana allo streaming di contenuti in alta definizione. Grazie allo sconto Amazon del 15% potete acquistarlo per 489,99€, risparmiando ben 95€ sul prezzo di listino.

