Che scivolone! Samsung scambia un vecchio iPhone per il suo nuovo top di gamma

In un recente errore di marketing, Samsung si è trovata in una posizione un po' imbarazzante dopo aver erroneamente elogiato il proprio Galaxy S24 Ultra per aver catturato uno splendido video del concerto di Rihanna. Il ramo brasiliano del gigante tecnologico ha commentato un post su X, proclamando con orgoglio: "Sono venuto a mostrare la potenza del mio Galaxy S24 Ultra" accanto a un video dell'evento.

Tuttavia, gli appassionati più attenti hanno subito individuato un problema. Contrariamente a quanto dichiarato, il filmato non è stato girato con un Galaxy S24 Ultra; in realtà, non si tratta nemmeno di un dispositivo Samsung. L'utente dietro al post originale ha svelato la verità: il video è stato catturato con un iPhone 13 Pro Max di due anni fa. Per fugare ogni dubbio, sono stati pubblicati i metadati, che rivelano caratteristiche come lo zoom digitale 10x e lo zoom ottico 0,5x.

Anche dopo la pubblicazione dei metadati, alcuni scettici hanno continuato a credere che il filmato fosse stato registrato con un Samsung S24 Ultra, vista l'impressionante qualità dello zoom. Un utente di Twitter, noto come "thetech_wiz", ha riassunto la situazione evidenziando l'impatto di opinioni forti, pregiudizi e fedeltà al marchio sul giudizio.

Anche se questo divertente equivoco non porterà a un'improvvisa impennata delle vendite di iPhone 15 Pro Max né scoraggerà i potenziali acquirenti di Galaxy S24 Ultra, sottolinea il potere delle idee preconcette e della fedeltà al marchio. Nel mondo della tecnologia, dove la concorrenza è feroce, i fan spesso si ritrovano a difendere appassionatamente il marchio preferito. Questo scivolone serve a ricordare che anche i giganti del settore come Samsung possono commettere errori grossolani.

Nel grande schema delle cose, si tratta solo di una storia bizzarra da condividere con gli altri appassionati di telefonia, che mostra come il fervore per i marchi preferiti possa talvolta offuscare il giudizio.