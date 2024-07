Pre-ordina su Amazon il CMF Watch Pro 2, lo smartwatch con lunette intercambiabili

Come dimostra il recente lancio di CMF Phone 1, è un periodo di novità in casa CMF, una divisione di Nothing, l'azienda che mira a portare aria fresca in un settore ormai saturo da qualche anno. La novità non si ferma qui: il nuovo CMF Watch Pro 2 si distingue per le sue lunette intercambiabili. Questo smartwatch è già disponibile per il preordine su Amazon al prezzo ufficiale di 69€ e il rilascio è previsto per il 12 luglio.

CMF Watch Pro 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Il CMF Watch Pro 2 è il wearable ideale per chiunque desideri un assistente tecnologico capace di supportare una vita dinamica. Raccomandato specialmente agli appassionati di fitness e benessere, offre oltre 120 modalità di sport con riconoscimento smart, un multisistema GPS e funzioni di monitoraggio della salute come il controllo della frequenza cardiaca e della saturazione dell'ossigeno nel sangue, disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Il suo display AMOLED da 1,32'' assicura immagini nitide e leggibili in qualsiasi condizione di luce, rendendolo perfetto per l'uso all'aperto, mentre la sua autonomia di oltre 11 giorni permette di dimenticare il caricabatterie a casa durante brevi viaggi. Con un'ampia personalizzazione dei quadranti e widget, propone un'esperienza utente altamente personalizzabile.

In aggiunta, la funzione di chiamata Bluetooth con riduzione del rumore tramite AI garantisce comunicazioni chiare anche negli ambienti più caotici, rendendolo un acquisto prezioso per chi cerca uno smartwatch che faciliti la gestione delle comunicazioni quotidiane. La corona funzionale e il controllo gestuale offrono un'interfaccia utente intuitiva e facile da usare, aumentando l'efficienza nell'accesso alle numerose funzioni dello smartwatch. Con un prezzo di 69€, seppur senza sconti, rappresenta una scelta eccellente per coloro che cercano un dispositivo all'avanguardia, versatile e ad alte performance.

Vedi offerta su Amazon