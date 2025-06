Honor 400 Pro si afferma come un dispositivo maturo e completo, bilanciando con successo prestazioni da quasi top di gamma e un prezzo abbastanza competitivo. La sua forza non risiede in un singolo elemento, ma nell'armonia tra hardware eccellente – dal potente processore al display attento alla salute visiva, fino all'ottima autonomia con ricarica ultra-rapida – e software. Il vero fattore differenziante è l'implementazione intelligente dell'IA, che arricchisce la fotografia e rende l'interazione con MagicOS pratica e intuitiva. Il prezzo di lancio diventa eccezionale grazie alle promozioni. Per chi cerca un'esperienza premium senza compromessi ma con un occhio al portafoglio, Honor 400 Pro è una scelta "smart", il cui valore è destinato a diventare ancora più irresistibile con il naturale assestamento del mercato.

Honor 400 Pro: la recensione in un minuto

L'Honor 400 Pro si presenta come un dispositivo completo e maturo, capace di offrire un'esperienza da top di gamma a un prezzo aggressivo. L'offerta di lancio "Early Bird" lo rende ancora più allettante, abbassando il costo con l'aggiunta di omaggi utili oltre che convenienti. Il design è solido ed elegante, certificato per resistere a cadute (SGS 5 Stelle) e all'acqua (IP68/IP69), con un display OLED da 6,7 pollici che brilla per qualità e luminosità (fino a 5000 nit), ma soprattutto per l'avanzata tecnologia di protezione visiva che riduce l'affaticamento degli occhi.

Sotto la scocca, il chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, affiancato da 12GB di RAM e 512GB di memoria, garantisce prestazioni impeccabili in ogni situazione, dal gaming al multitasking. L'autonomia è un altro punto di forza, grazie alla batteria al silicio-carbonio da 5300mAh che si ricarica completamente in soli 39 minuti grazie al caricatore a 100W. È presente la ricarica wireless rapida a 50W.

Il comparto fotografico, con un sensore principale da 200MP, un teleobiettivo 3x da 50MP e una fotocamera grandangolare da 12MP, si dimostra versatile e capace, ma è l'intelligenza artificiale a fare la differenza. Funzioni come AI Super Zoom e una suite completa di editing (Magic AI Editing) arricchiscono l'esperienza fotografica, mentre l'integrazione profonda dell'IA in MagicOS 9.0, con strumenti come Magic Portal e la traduzione live, rende l'interazione con lo smartphone incredibilmente intuitiva e produttiva.

Con la promessa di 6 anni di aggiornamenti, l'Honor 400 Pro si candida come un acquisto quasi obbligato per chi cerca un'esperienza premium senza svuotare il portafoglio.

Prezzi

Honor 400 Pro si presenta sul mercato italiano con una strategia di prezzo particolarmente aggressiva, pensata per incentivare l'acquisto durante il periodo di lancio. Il modello nella sua unica configurazione da 12GB di RAM e 512GB di memoria di archiviazione ha un prezzo di listino ufficiale di 799,90 euro. Tuttavia, il punto focale dell'offerta commerciale risiede nella promozione "Early Bird", che modifica sostanzialmente il costo finale per il consumatore. Registrandosi sul sito ufficiale, è infatti possibile ottenere un coupon sconto del valore di 150 euro, che abbatte il prezzo effettivo a 649,90 euro.

A rendere la proposta ancora più interessante è il ricco pacchetto di omaggi fornito in bundle con il preordine. Gli acquirenti ricevono infatti, senza costi aggiuntivi, gli auricolari Honor Choice Earbuds Clip e il potente caricabatterie Honor SuperCharge GaN Slim da 100W. È importante notare che quest'ultimo è un'esclusiva dello store Honor e viene offerto fino ad esaurimento scorte. In aggiunta, è incluso un servizio di protezione dello schermo Honor Care+ che garantisce una sostituzione gratuita del display per 180 giorni in caso di danni.

Oltre agli omaggi inclusi nel prezzo, Honor offre la possibilità di creare un bundle personalizzato acquistando accessori aggiuntivi a un prezzo scontato al momento del checkout. Tra le opzioni a scelta figurano le cuffie Honor Choice VZ Sport Mate a 49,90 euro (invece che 199,90 euro), lo smartwatch Honor Choice Haylou Watch a 39,90 euro (invece che 99,90 euro) e il tablet Honor Pad V9 a 299,90 euro (invece che 399,90 euro).

Honor 400 Pro: la recensione completa

Fin dal primo momento con Honor 400 Pro, si percepisce l'impegno dell'azienda nel creare un dispositivo che non sia solo potente, ma anche completo e piacevole da usare. È chiaro che Honor non ha lasciato nulla al caso, dall'estetica raffinata alle funzionalità più complesse, tutto è stato progettato per elevarsi al di sopra della media e offrire un valore aggiunto concreto agli utenti che vogliono un prodotto potente senza svenarsi per un flagship.

Design classico perfezionato

Quando si prende in mano l'Honor 400 Pro, la prima cosa che colpisce è la sua costruzione solida. Con le sue forme arrotondate (decisamente diverse da quelle dell'Honor 400 base), un peso di soli 205 grammi e uno spessore di 8,1 millimetri, si adatta perfettamente alla mano, offrendo una sensazione di comfort che si protrae anche durante utilizzi prolungati.

Il design è un vero e proprio statement di stile, con le due bellissime colorazioni disponibili: Midnight Black e Lunar Grey. Entrambe le finiture sono eleganti e sobrie, riflettendo una combinazione tra raffinatezza e resistenza. Il Lunar Grey, quello che ho testato, aggiunge un tocco di modernità alle sue linea elegante con la sua tonalità più chiara. La sporgenza posteriore che contiene le fotocamere ha un layout angolato molto caratteristico che cattura la luce in modo interessante, conferendo al dispositivo un aspetto dinamico e distintivo che lo fa spiccare in mezzo alla folla.

Ma al di là della bellezza, la resistenza è un vero punto di forza. Honor 400 Pro è progettato per resistere agli urti della vita quotidiana. Ha ottenuto la certificazione SGS 5 Stelle per Resistenza a Cadute e Schiacciamento, il che significa che è stato testato per sopportare incidenti accidentali in modo esemplare. Non che abbia voluto metterlo alla prova intenzionalmente con cadute, ma la consapevolezza di questa robustezza mi ha dato una grande tranquillità.

Inoltre, la sua protezione IP68 e IP69 contro polvere e acqua aggiunge un ulteriore livello di sicurezza. Ho avuto modo di usarlo tranquillamente sotto una pioggia leggera e, anche con le mani bagnate o umide, il touchscreen è rimasto incredibilmente reattivo e preciso grazie alla tecnologia Super Rainproof Touch. Questo livello di durabilità integrato nel design è un chiaro segno che Honor ha pensato all'esperienza utente a 360 gradi, combinando estetica e funzionalità in modo lodevole. La sensazione generale è quella di un prodotto premium, solido e ben costruito, che trasmette fiducia e affidabilità in ogni circostanza.

I vostri occhi sono una priorità

L'esperienza visiva sull'Honor 400 Pro è di alta qualità, grazie al suo display OLED da 6,7 pollici. Appena ho acceso lo schermo, sono stato avvolto da colori brillanti e neri profondissimi, caratteristiche intrinseche della tecnologia OLED. La risoluzione di 2800x1280 pixel e una densità di 460 PPI assicurano che ogni dettaglio sia nitido e chiaro, rendendo la lettura di testi, la visualizzazione di foto e la visione di video un vero piacere.

La frequenza di aggiornamento fino a 120Hz è un altro aspetto che contribuisce in modo significativo alla fluidità dell'esperienza. Scorrere tra le app, navigare sui social media o giocare a titoli con grafica intensa è incredibilmente fluido e reattivo, senza alcuno scatto o ritardo.

Uno degli aspetti più impressionanti di questo display è la sua luminosità. Con una luminosità di picco HDR di 5000 nit, lo schermo rimane perfettamente visibile anche sotto la luce diretta del sole. Ho testato lo smartphone in ambienti esterni molto luminosi, persino sotto il sole cocente di mezzogiorno, e i contenuti sullo schermo erano sempre chiari e leggibili, senza troppi riflessi fastidiosi. E per le sessioni notturne, l'Ultra Dark Mode consente di abbassare la luminosità fino a un minimo di 1,5 nit, offrendo un controllo preciso che non affatica gli occhi in ambienti completamente bui.

Ma non è solo la luminosità a distinguere questo schermo: Honor ha posto una forte enfasi sul comfort visivo con la tecnologia Honor Eye Comfort Display. La frequenza di PWM dimming a 3840Hz è incredibilmente efficace nel ridurre lo sfarfallio dello schermo, un problema comune con molti pannelli OLED che può causare affaticamento visivo. Questa tecnologia, certificata TÜV Rheinland Flicker-free, assicura un'esperienza visiva più agevole per chi è sensibile a questo problema. Questa elevata frequenza rende l'esperienza visiva più confortevole, riducendo l'affaticamento degli occhi durante lunghe sessioni di utilizzo. La tecnologia hardware Low Blue Light limita l'esposizione alla luce blu dannosa. La funzione AI Defocus Display, ispirata alle lenti per il controllo della miopia, proietta i contenuti leggermente davanti alla retina per ridurre l'affaticamento.

A completare le funzionalità di comfort visivo, Honor ha incluso una funzione di promemoria per sbattere le palpebre, che monitora la frequenza di ammiccamento e avvisa se rileva una frequenza troppo bassa. È un piccolo dettaglio, ma mostra l'attenzione che Honor ha dedicato alla salute visiva degli utenti.

Un'altra innovazione che ho trovato estremamente utile è la funzione Motion Sickness Relief. Essendo spesso in movimento, ho provato a leggere o guardare video in auto, e questa funzione, utilizzando sensori avanzati e stabilizzazione visiva, sincronizza i segnali visivi con quelli dell'equilibrio, riducendo significativamente la nausea. L'esperienza di lettura in viaggio è diventata decisamente più confortevole, un vantaggio non da poco per chi come me vive spesso in movimento.

I lettore di impronte digitali è di tipo ottico. Veloce e accurato, non è mai stato un problema nel corso del mio tempo in compagnia di Honor 400 Pro. Certo, esistono i lettori ad ultrasuoni, più veloci e sicuri, ma sono decisamente più costosi. È un compromesso che si può tranquillamente fare per contenere i costi finali.

A chi serve più potenza di così?

Sotto la scocca elegante dell'Honor 400 Pro pulsa un vero e proprio cuore da top di gamma: la piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Questo è uno dei SoC più potenti attualmente disponibili sul mercato, si tratta dello stesso chip utilizzato da tutti i flagship dello scorso anno. Ho testato lo smartphone con una serie di applicazioni esigenti, dal multitasking intensivo ai giochi più graficamente complessi, e Honor 400 Pro ha gestito tutto con una fluidità notevole, senza il minimo accenno di rallentamento o incertezza. la CPU include 1× Cortex-X4 a 3,0GHz, 5× Cortex-A720 a 2,95GHz, e 2× Cortex-A520 a 2,0GHz, una configurazione che massimizza sia la potenza pura che l'efficienza energetica.

A supportare il processore troviamo la GPU Adreno 750, in grado di accontentare anche i gamer più esigenti. Ho passato diverse ore a giocare a titoli di ultima generazione con impostazioni grafiche al massimo, e Honor 400 Pro ha offerto un'esperienza di gioco fluida, con frame rate elevati e una resa visiva ricca di dettagli e colori vivaci. Non ho riscontrato surriscaldamenti significativi se non dopo sessioni davvero lunghe, il che conferma la buona gestione termica del dispositivo, anche sotto stress.

Con 12GB di RAM, il multitasking è un gioco da ragazzi. Ho aperto decine di app contemporaneamente, passando rapidamente da una all'altra senza che nessuna venisse chiusa in background. Questa generosa quantità di RAM, affiancata dalla RAM Turbo, assicura che il dispositivo rimanga scattante e reattivo anche quando si eseguono molte attività contemporaneamente, garantendo una produttività senza interruzioni. La tanta RAM è utile anche per l'esecuzione dei task legati all'IA in locale, cosa che non guasta vista la direzione presa dal mercato mobile.

Per quanto riguarda l'archiviazione, il mio modello in prova disponeva di 512GB di memoria interna, una capacità esagerata per la maggior parte delle persone e che, secondo i dati di laboratorio Honor, è sufficiente per contenere fino a 121.000 foto in alta qualità. Non mi sono mai preoccupato di rimanere senza spazio per le mie foto, video, applicazioni e giochi preferiti. È un vero sollievo non dover gestire costantemente la memoria, potendo scaricare tutto ciò che si vuole senza pensieri.

Smartphone Geekbench 6 AnTuTu 3DMark Single-core Multi-core Solar Bay Solar Bay Stress test Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Honor 400 Pro 2125 6488 1855444 7659 (29,13 fps) 7531 - 4762 (63,2%) 4633 (27,75 fps) 4622 - 1892 (40,9%) Honor 400 1154 3092 857810 - - 1474 (8,83 fps) 1477 - 1474 (99,8%) OnePlus 13R 2184 6520 1807138 8535 (32,45 fps) 8641 - 5773 (66,8%) 4825 (28,89 fps) 4963 - 3428 (69,1%) realme GT 7 Pro 3053 9323 2452978 11218 (42,66 fps) 11180 - 7639 (68,3%) 6258 (37,48 fps) 6101 - 4432 (72,6%)

La connettività è all'avanguardia, con supporto per il più recente Wi-Fi 7. Il Bluetooth 5.4 offre una connessione stabile e a bassa latenza con accessori come cuffie e smartwatch, mentre la porta USB Tipo-C assicura versatilità per la ricarica e il trasferimento dati. La possibilità di utilizzare due SIM è un vantaggio pratico per chi gestisce numeri personali e di lavoro. È presente anche una eSIM, estremamente comoda per chi come me viaggia spesso.

L'autonomia è sempre una preoccupazione fondamentale per gli utenti di smartphone, e Honor 400 Pro affronta questa sfida con una soluzione robusta e innovativa. È alimentato da una batteria al silicio-carbonio ad alta capacità da 5300mAh. Questa tecnologia non solo garantisce una capacità elevata, ma è anche progettata per prestazioni durature e una longevità eccezionale.

Nella mia esperienza d'uso quotidiano, la batteria si è dimostrata all'altezza delle aspettative. I dati di laboratorio Honor suggeriscono fino a 15 ore di streaming video online, 33 ore di chiamate e 27 ore di riproduzione video offline, e le mie prove sul campo si sono avvicinate molto a questi valori. Ad esempio, nel nostro benchmark effettuato con PCMark Work 3.0 Battery, lo smartphone ha resistito per 13 ore e 46 minuti.

Ma la vera magia avviene quando si tratta di ricaricare il dispositivo. Honor 400 Pro supporta la ricarica cablata Honor SuperCharge a 100W. Il dispositivo può raggiungere il 51% di carica in soli 15 minuti e una ricarica completa da 0% a 100% avviene in appena 39 minuti. Questa velocità di ricarica cambia radicalmente il modo in cui si gestisce l'energia dello smartphone. Una breve pausa caffè o una doccia sono sufficienti per riavere il dispositivo pronto all'uso per una buona parte della giornata.

Inoltre, il dispositivo supporta anche la ricarica wireless Honor SuperCharge a 50W. Ho trovato questa opzione incredibilmente comoda per la ricarica sulla scrivania a lavoro, eliminando la scomodità di dover attaccare e staccare continuamente il cavo. Anche se un caricabatterie wireless Honor SuperCharge separato è necessario, la convenienza di posizionare semplicemente il prodotto su un pad di ricarica è un lusso che apprezzo enormemente.

Un aspetto che mi ha particolarmente colpito è la promessa di longevità della batteria. Honor dichiara che la batteria del 400 Pro manterrà oltre l'80% della sua capacità anche dopo 4 anni e 1200 cicli di ricarica. Questo è un dato rassicurante che suggerisce una cura nella progettazione non solo per le prestazioni immediate, ma anche per la durata nel tempo del dispositivo, riducendo la necessità di sostituire la batteria o lo smartphone stesso in tempi brevi.

Un cameraphone capace con diversi assi nella manica

Il comparto fotografico dell'Honor 400 Pro si configura come un elemento di rilievo nel suo segmento, proponendo una configurazione completa, sebbene il dispositivo non si posizioni nella fascia premium del mercato.

Il sistema si compone di una fotocamera principale da 200MP, dotata di un sensore da 1/1,4 pollici e lenti dall'apertura di f/1.9, supportata da doppia stabilizzazione ottica ed elettronica (OIS+EIS). Troviamo anche un teleobiettivo da 50MP con sensore Sony IMX856, capace di uno zoom ottico 3x e stabilizzazione OIS, e che ha lenti dall'apertura di f/2.4. Completa il sistema una fotocamera ultra-grandangolare da 12MP con un campo visivo di 112°, che nelle nostre prove ha mostrato supporto per l'autofocus e ha agito anche da lente macro. Per i selfie, il dispositivo integra una fotocamera frontale da 50MP con un'apertura di f/2.1.

In condizioni di luce ottimale, la fotocamera principale cattura immagini generalmente gradevoli e ricche di dettaglio. Tuttavia, ho riscontrato una gestione dell'HDR non sempre impeccabile, con una tendenza a produrre alte luci leggermente sovraesposte, a volte fino al clipping. Attivando la modalità ad alta risoluzione da 200MP si ottiene un incremento del dettaglio, ma a scapito di una gamma dinamica ancora più ristretta.

Il teleobiettivo 3x si è dimostrato molto performante, restituendo scatti nitidi e dettagliati sia all'aperto che in interni, sebbene anch'esso erediti la tendenza a sovraesporre le alte luci. Sullo zoom digitale arriva in supporto del sensore il sistema AI già visto sui modelli più costosi del brand. AI Super Zoom consente ingrandimenti da 15x a 50x, puntando a mantenere la nitidezza anche a grandi distanze. In pratica, dopo aver scattato la foto, il file viene inviato ai server di Google (ecco perché è necessaria la connessione ad internet per questa funzione) che restituisce una versione migliorata grazie all'utilizzo dell'IA generativa.

Questo significa che Honor 400 Pro può realizzare scatti di qualità superiore a quelli normalmente ottenibili con lo zoom digitale, anche se bisogna sempre ricordarsi che questo tipo di elaborazione produce dettagli non reali (seppure basati sulle informazioni disponibili). Può fare la differenza tra avere uno scatto inutilizzabile ed uno sufficientemente realistico e decisamente migliore, ma non è ancora in grado di fare i miracoli. Si tratta di una funzione comoda e utile a patto di ricordarsi che le immagini prodotte hanno dei tratti artificiali.

La fotocamera ultra-grandangolare si è distinta positivamente, offrendo una qualità d'immagine superiore alla media, con una nitidezza e un dettaglio eccellenti e una gestione delle alte luci più bilanciata rispetto al sensore principale. Grazie all'autofocus, le foto macro sono risultate nitide e particolareggiate, pur con una tendenza a una maggiore esposizione.

Al calare della luce, le prestazioni rimangono molto buone. La fotocamera principale produce immagini notturne pulite, nitide e con colori vividi, sebbene sia evidente l'intervento di un'aggressiva elaborazione software che applica una notevole nitidezza artificiale e tende a schiarire molto le ombre. Il teleobiettivo si comporta in modo eccellente anche di notte, con risultati paragonabili a quelli della fotocamera principale in termini di pulizia e dettaglio, mostrando un calo di qualità solo nelle scene più buie, come è lecito attendersi. L'ultra-grandangolare, pur essendo apprezzabile, risulta decisamente più morbida e meno nitida rispetto agli altri due sensori, nonostante il post-processing tenti di recuperare dettaglio con un'intensa maschera di contrasto.

Per quanto riguarda i selfie, il sensore frontale produce scatti di buona qualità, con colori vividi e buon dettaglio, ma fatica a gestire l'esposizione sotto la luce solare diretta.

Il motore AI Honor Image Engine integra un'ampia gamma di funzionalità progettate per ottimizzare l'esperienza fotografica. AI Portrait Snap è sviluppato per garantire ritratti nitidi e dettagliati anche con soggetti in movimento, avvalendosi di un motore di riconoscimento dell'intento AI che analizza i pattern di movimento e di un algoritmo AI Dual-lens Bokeh che simula l'effetto sfocato ottico.

La funzione AI Enhanced Portrait lavora per catturare dettagli straordinari con la fotocamera da 200MP. Foto in movimento in HD cattura brevi clip di tre secondi per i social media, con supporto alla condivisione cross-platform. Le modalità Film Simulation e Harcourt Portrait aggiungono effetti cinematografici e miglioramenti professionali ai ritratti, includendo stili specifici e un bokeh che vuole emulare le fotocamere dedicate per le scene notturne. Infine, AI Motion Sensing Capture riconosce espressioni facciali e movimenti dinamici per garantire scatti chiari.

La suite di strumenti di editing basati sull'intelligenza artificiale, denominata Magic AI Editing, amplia ulteriormente le possibilità di post-produzione. La funzione AI Image to Video, sviluppata in collaborazione con Google Cloud, è in grado di trasformare foto statiche in video dinamici di 5 secondi, rappresentando il movimento con un realismo avanzato. AI Eraser e AI Erase Passers-by consentono la rimozione intelligente di oggetti o persone indesiderate dallo sfondo, con un riempimento automatico dell'area per un risultato naturale. AI Remove Reflection è progettata per eliminare i riflessi dalle immagini.

La funzione Moving Photo Collage, una novità, permette di unire da 2 a 9 foto in movimento per creare narrazioni dinamiche, offrendo ampie opzioni di personalizzazione. AI Outpainting estende i confini delle immagini in modo fluido, aggiungendo dettagli che si integrano naturalmente con l'immagine originale. AI Upscale mira a migliorare la qualità di foto vecchie o a bassa risoluzione. Infine, AI Cutout permette di selezionare e riposizionare oggetti all'interno di un'immagine, con un riempimento automatico dello spazio originale, mentre AI Face Tune rileva e corregge automaticamente gli occhi chiusi nelle persone, generando occhi aperti realistici basandosi su foto simili.

Per quanto riguarda la registrazione video, le nostre prove hanno evidenziato la capacità del dispositivo di produrre filmati 4K a 60fps con la fotocamera principale e il teleobiettivo, e a 30fps con l'ultra-grandangolare e la frontale. Il filmato della fotocamera principale in diurna si caratterizza per colori vividi, buon contrasto, abbondanza di dettagli e una resa nitida. Anche in notturna, la qualità video rimane buona, con colori piacevoli, dettagli e nitidezza più che accettabili. Il teleobiettivo produce video dettagliati, distinguendosi per la sua categoria, con solo un minimo rumore. L'ultra-grandangolare, come prevedibile, offre il filmato meno nitido, ma comunque di buona qualità per la sua classe, con saturazione dei colori generosa, buon contrasto e discreto livello di dettaglio. La stabilizzazione dell'immagine ci ha stupito.

MagicOS è un software maturo con tanta IA

Honor 400 Pro non si limita a impressionare con l'hardware, è l'esperienza software - potenziata dall'intelligenza artificiale - a renderlo un dispositivo davvero smart. Basato su Android 15, lo smartphone è equipaggiato con la skin MagicOS 9.0 che ben conosciamo.

L'integrazione di Google Lens e Google Gemini è profonda e utile. Con Lens, si possono identificare piante e animali semplicemente inquadrandoli con la fotocamera, tradurre testi su menù e cartelli in oltre 100 lingue, risolvere problemi scolastici passo dopo passo e persino fare shopping scansionando prodotti per scoprirne prezzo e disponibilità. È come avere un assistente visivo sempre a portata di mano. Gemini, l'assistente AI di Google, si è rivelato un alleato prezioso per aumentare la produttività e la creatività. Ho chiesto a Gemini di redigere email, pianificare eventi e generare contenuti (testo e immagini), e i risultati sono stati sempre pertinenti e ben strutturati.

La funzione Circle to Search è sempre comoda e utile: basta disegnare un cerchio sullo schermo intorno a un'immagine o un testo per ottenere informazioni in tempo reale. Magic Portal 2.0 è una delle funzionalità AI più innovative di MagicOS. Sfrutta l'intelligenza artificiale per comprendere l'intento dell'utente e guidarlo in modo intuitivo verso l'app o il servizio più adatto.

Con Circle & Glide to Anything, ho potuto cerchiare un indirizzo in un messaggio e Honor 400 Pro ha aperto automaticamente Google Maps. Ho anche provato a trascinare l'immagine di un prodotto da un social media, e Magic Portal mi ha immediatamente mostrato prezzo e disponibilità su alcune piattaforme di e-commerce, imparando dalle mie abitudini e indirizzandomi alle app che uso più spesso. È un'esperienza d'uso che si adatta a te, non il contrario.

Gli Strumenti di Scrittura AI, sviluppati in collaborazione con Google, sono perfetti per la mia produttività. Inserendo un semplice comando, lo smartphone genera contenuti da zero, migliorando o riformulando testi esistenti, espandendo idee e controllando grammatica e ortografia in più lingue.

Il Registratore AI è un altro strumento eccezionale. Supporta la conversione da voce a testo in tempo reale, la traduzione, i riepiloghi intelligenti e la riproduzione vocale con tracciamento della trascrizione. Ho registrato un'intervista e la trascrizione è stata molto accurata mentre la funzione di riepilogo ha creato un breve sunto in pochi secondi. Il supporto per più lingue (cinese, inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, russo, turco, malese, arabo, cantonese e altre) lo rende uno strumento versatile per prendere appunti e per il lavoro.

La Traduzione AI e la Traduzione Live AI vogliono abbattere le barriere linguistiche. La Traduzione AI offre la traduzione simultanea e faccia a faccia per conversazioni a due persone. La Traduzione Live AI per le chiamate è ancora più impressionante: tutto il processo avviene localmente sul dispositivo (on-device), garantendo privacy e sicurezza dei dati, e supporta sei lingue (cinese, inglese, francese, tedesco, italiano e spagnolo). Basta che uno dei partecipanti alla chiamata utilizzi un dispositivo Honor per far sì che entrambi ascoltino la traduzione simultanea in tempo reale, con una latenza minima di circa 1,7 secondi.

La AI Deepfake Detection è una funzionalità cruciale per la sicurezza online: durante le videochiamate, il sistema analizza il flusso video per individuare volti generati dall'AI. È una protezione avanzata che rafforza la fiducia nelle comunicazioni video.

I pluriennali aggiornamenti software e di sicurezza Android (5+1) garantiscono inoltre che il prodotto rimanga affidabile e longevo nel tempo, un aspetto fondamentale per un investimento importante.

Conclusioni

Honor 400 Pro si afferma sul mercato come un dispositivo maturo e completo, che riesce a bilanciare con successo prestazioni da quasi top di gamma e un prezzo di listino che, pur non essendo da fascia media, rimane al di sotto delle cifre richieste per i flagship più blasonati. La sua proposta di valore non risiede in un singolo elemento di spicco, ma nell'armonia di un ecosistema di funzionalità di alto livello.

Il potente processore unito a una generosa dotazione di RAM e memoria interna, garantisce fluidità impeccabile in ogni contesto, dal gaming più esigente al multitasking intensivo. A ciò si aggiunge un display che non solo eccelle per luminosità e qualità visiva, ma si distingue per un'attenzione quasi maniacale al comfort visivo, con una suite di tecnologie dedicate che rappresentano un reale valore aggiunto nell'uso quotidiano. L'autonomia, supportata da una batteria al silicio-carbonio e da una ricarica ultra-rapida, elimina qualsiasi ansia residua.

Tuttavia, il vero elemento differenziante è l'implementazione pervasiva e intelligente dell'intelligenza artificiale. Honor non si è limitata a potenziare il già eccellente comparto fotografico – ricco di strumenti di editing creativi – ma ha integrato l'IA nel tessuto del sistema operativo MagicOS, con funzioni pratiche che migliorano concretamente l'interazione con lo smartphone.

Il prezzo di lancio appare corretto e ben posizionato rispetto alle specifiche tecniche e all'esperienza d'uso offerta. Ciononostante, il suo rapporto qualità-prezzo diventa ancora più vantaggioso se si considerano le promozioni di lancio e i bundle proposti dall'azienda. Per gli utenti più attenti al budget, è ragionevole attendersi che il valore di questo smartphone diventi ancora più irresistibile nei prossimi mesi, quando il naturale assestamento del mercato ne renderà il costo ulteriormente competitivo, trasformandolo in un acquisto quasi obbligato per chi cerca un'esperienza premium senza compromessi, ma con un occhio di riguardo per il portafoglio.