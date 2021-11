Connessione internet lenta? In Germania proposti sconti in fattura

Con l’emendamento alla nuova legge sulle telecomunicazioni presentata in Germania, i parlamentari tedeschi hanno proposto l’introduzione di sconti in fattura obbligatori per quanti riscontrano una netta discrepanza tra la velocità promessa dall’ISP e quella effettiva della rete Internet.

Leggendo la bozza, apprendiamo che gli utenti saranno in grado di testare la velocità della loro connessione con un’app sviluppata appositamente dall’agenzia tedesca per le telecomunicazioni, che effettuerà dieci misurazioni al giorno nell’arco di due giorni per dimostrare che la connessione è lenta costantemente, e non soltanto in alcuni momenti di calo.

L’app in questione è molto simile allo strumento messo a disposizione dall’AGCOM in Italia per esercitare il diritto di recesso. In questo caso, però, più che al recesso si avrà diritto a una sorta di “rimborso” sotto forma di sconto in fattura.

Unica nota negativa: per avere diritto allo sconto, la differenza tra la velocità promessa e quella certificata dai test dovrà essere pari al 90%. Il che significa che gli utenti potranno ottenere il rimborso solo se la loro FTTC a 100mbps, per esempio, farà registrare prestazioni bassissime, non superiori ai 10mbps.

In tutto, in Germania, i consumatori che navigano a velocità di molto inferiori a quelle promesse rappresentano addirittura il 50% dell’utenza. Sempre secondo gli addetti ai lavori, non è giusto che due utenti debbano pagare la stessa cifra a prescindere dalla qualità del servizio ricevuto. I principali beneficiari di questa legge sarebbero quei consumatori tedeschi che vivono in zone non servite perfettamente dall’ADSL o dalla fibra ottica, e che fino a oggi si vedono comunque costretti a pagare a prezzo pieno una connessione lenta e instabile.

La nuova legge dovrebbe entrare in vigore entro la fine dell’anno corrente. Al momento, è ancora da capire se l’emendamento verrà integrato e se si possa pensare a un aumento della platea dei destinatari.