Cosa succede collegando iPhone 15 e Pixel 8 via USB-C?

Il tanto atteso Pixel 8 Pro, uno dei telefoni Android più sorprendenti di questa stagione, è finalmente disponibile sul mercato. Tuttavia, c'è un altro dispositivo che ha attirato l'attenzione, in particolare per il suo inedito supporto alla USB-C: l'iPhone 15.

In virtù dell'eterna diatriba fra iOS e Android, i ragazzi di Android Authority si sono chiesti cosa accada quando si collega un Pixel 8 Pro a un iPhone 15 Pro Max, attraverso una connessione USB-C.

Quando due dispositivi di punta come il Pixel 8 Pro e l'iPhone 15 Pro Max vengono collegati tramite la porta USB-C, le possibilità di interazione tra di essi sono molteplici e dipendono principalmente dal livello di carica delle rispettive batterie. Entrambi i telefoni supportano la tecnologia USB-PD (Power Delivery), che consente loro di negoziare il flusso di energia tra di loro.

Solitamente, l'iPhone 15 Pro Max dimostra di essere abbastanza intelligente nella gestione di questa negoziazione energetica. Quando viene collegato a un Pixel 8 Pro, l'iPhone preleverà energia da quest'ultimo fintanto che il suo livello di carica è inferiore.

In sostanza, l'iPhone sfrutta il Pixel come una sorta di costosa batteria ausiliaria. Tuttavia, se il Pixel 8 Pro avrà una carica inferiore, o appena questo accadrà, sarà il dispositivo di Google a ricaricarsi.

Il Pixel offre, inoltre, una serie di opzioni aggiuntive, tra cui la possibilità di trasferire file quando è collegato all'iPhone. Tuttavia, i test hanno rivelato che il Pixel 8 Pro è piuttosto incoerente nell'accesso al filesystem dell'iPhone.

Sebbene il telefono Google riesca occasionalmente a leggere foto e video presenti sul dispositivo Apple, questa funzionalità non risulta sempre affidabile e in molteplici casi non riesce a reperire correttamente i file da leggere o trasferire.

D'altro canto, l'iPhone 15 Pro Max non è in grado di accedere al filesystem del Pixel 8 Pro e non consente la visualizzazione, o il trasferimento, di foto e video.

In breve, la migliore situazione possibile quando si collega un iPhone 15 Pro e un Pixel 8 Pro è che il telefono con una batteria più carica ricaricherà l'altro dispositivo. Tuttavia, se si configura il Pixel 8 Pro come dispositivo principale, è probabile che sia lui a sottrarre energia dall'iPhone, indipendentemente dal livello di carica dei due telefoni.

Il trasferimento di file tra i due dispositivi è tecnicamente possibile, ma il Pixel 8 Pro mostra un comportamento non sempre affidabile nell'accesso al filesystem dell'iPhone, mentre quest'ultimo, invece, non riconosce il sistema operativo Android come una sorgente da cui attingere, o inviare, dati di alcun tipo.