EMUI 12, Huawei continuerà ad aggiornare la sua skin Android?

Dopo essere stata bandita dal collaborare con le aziende americane, e quindi anche con Google, Huawei ha accelerato lo sviluppo del proprio sistema operativo personale conosciuto come HarmonyOS.

L’azienda ha annunciato all’inizio di questo mese la versione ufficiale del software che raggiungerà moltissimi smartphone, la quale è già presente sui nuovi Huawei Watch 3 e sarà alla base degli smartphone della serie Huawei P50.

La skin Android del brand, la EMUI, è stata quindi abbandonata? Un nuovo rumor sembra indicare l’esatto opposto.

L’idea generale degli utenti e dei media è che Huawei abbia abbandonato definitivamente lo sviluppo di Android e quindi la preparazione di nuove versioni di EMUI, la skin proprietaria del marchio.

A conferma di questo, abbiamo potuto osservare un continuo spostamento dell’interesse da parte di Huawei verso il nuovo sistema operativo, il quale verrà inviato anche a moltissimi smartphone al momento dotati di Android/EMUI, e addirittura il cambio di nome di molti profili social dedicati alla EMUI in HarmonyOS (ad esempio quello di Weibo).

Secondo una scoperta recente, però, la EMUI 12 sarebbe stata menzionata numerose volte nell’ultima versione di Huawei Computer Manager, questo significa che è molto improbabile si tratti di un semplice errore di battitura.

È possibile che Huawei non si sia ancora arresa allo sviluppo di un sistema operativo EMUI basato su Android, in fondo i rapporti con gli Stati Uniti potrebbero migliorare e l’azienda non vuole farsi trovare impreparate. Dall’altro lato, però, Huawei sta puntando davvero forte su HarmonyOS da aver anche aperto la possibilità di utilizzare il sistema operativo ad altri brand, cosa che permetterebbe una diffusione ancora maggiore di AppGallery e dei Huawei Mobile Services.

Non possiamo sapere con certezza cosa ci riservi il prossimo futuro. Quello di cui possiamo essere sicuri, però, è che Huawei non abbandonerà di certo così facilmente il progetto HarmonyOS sui cui ha investito moltissimo in ricerca, sviluppo e marketing. Inoltre l’arrivo di un aggiornamento importante sugli smartphone Android e EMUI ci sembra davvero poco verosimile…

Voi cosa ne pensate? Credete si tratti di un errore o Huawei ci sta nascondendo qualcosa?