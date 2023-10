Il Black Friday è sempre più vicino, ma se avete necessità di sostituire il vostro vecchio smartphone con un nuovo modello potete farlo fin da subito, approfittando dello Speciale Telefonia di Euronics, grazie al quale potrete acquistare il vostro nuovo smartphone risparmiando moltissimo rispetto ai prezzi di listino. Per dare un'occhiata a tutti i prodotti in sconto, vi rimandiamo alla pagina dedicata alla promozione.

Proprio perché i prodotti in promozione sono davvero tanti, abbiamo stilato per voi questa lista esclusiva di 5 offerte davvero imperdibili dello speciale smartphone di Euronics. Teniamo però a sottolineare che queste strepitose offerte dureranno solo fino al 25 ottobre, per cui vi esortiamo a fare i vostri acquisti prima che la promozione o le scorte si esauriscano. Per rendere l'acquisto più agevole, potrete dilazionare la spesa in 3 comode rate mensili selezionando Klarna come metodo di pagamento.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Euronics speciale smartphone: 5 offerte da non perdere!

Samsung Galaxy A54

Vedi offerta su Euronics

Samsung Galaxy A34

Vedi offerta su Euronics

Realme 11 Pro Plus

Vedi offerta su Euronics

Realme C55

Vedi offerta su Euronics

TLC 408

Vedi offerta su Euronics

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!