Facebook e Instagram down di nuovo in Italia e in USA

Facebook e Instagram down in Italia e non solo. Le due celebri applicazioni che fanno capo alla società di Mark Zuckerberg stanno riscontrando dei malfunzionamenti da oggi pomeriggio. Con il passare dei minuti, aumentano le segnalazioni degli utenti che si lamentano dei continui malfunzionamenti dei due social network, portando l’hashtag #InstagramDown nei trend di Twitter. Le reazioni più importanti arrivano dagli Stati Uniti dove – per altro – oggi 28 novembre è il giorno del Ringraziamento.

Come sempre, i problemi riscontrati non sono gli stessi per tutti gli utenti. Alcuni lamentano l’impossibilità di fare il login, altri non riescono a caricare il feed delle news, altri ancora non visualizzano le Storie o i followers. Sembrerebbe Instagram l’applicazione maggiormente colpita. Il disservizio ovviamente si verifica tanto sui dispositivi Android che iOS e non sembra essere limitato solo al territorio italiano.

Era da troppo tempo che non c'era un #instagramdown, cominciavo a preoccuparmi…. — Valeria Luongo (@valeechelon93) November 28, 2019

Il noto portale Downdetector sta già riportando la mappa del disservizio, che sembra riguardare anche altre aree d’Europa come Portogallo, Regno Unito, Olanda e altre zone degli Stati Uniti. Trovate maggiori informazioni a questo link per quanto riguarda le zone colpite. Sui nostri account, sembra funzionare tutto correttamente.

Per il momento, non ci sono dichiarazioni da parte di Facebook in merito al disservizio. WhatsApp, questa volta, sembra essere stata “esentata” dal problema. Come sempre in questi casi, il team sarà già a lavoro per risolvere il problema. Restano ancora sconosciuti i motivi dietro questi malfunzionamenti improvvisi e in contemporanea delle applicazioni di Zuckerberg che si verificano quasi periodicamente.