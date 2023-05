La festa della mamma è sempre più vicina e, se ancora non l’avete fatto, è giunto il momento di pensare all’idea regalo perfetta. Ebbene, se volete sorprendere la vostra con un dono tech vi consigliamo di dare uno sguardo alle fantastiche offerte lanciate da Huawei proprio in occasione del 14 maggio, dato che tantissimi prodotti sono scontati fino al 50%!

Oltre a trovare un vasto catalogo di prodotti in offerta, potrete usufruire di un coupon dell’8% su tutti i vostri acquisti, risparmiando così ancor di più rispetto ai prezzi di listino. Ottenere lo sconto è semplicissimo: vi basterà cliccare sul tasto “richiedi” presente nella home page della promozione e loggare (o registrarvi) con l’account Huawei.

Dagli smartphone agli smartwatch, passando per notebook e auricolari, troverete sicuramente il regalo perfetto per la vostra mamma o, perché no, per voi stessi. Per esempio, tra le offerte più interessanti vi sono senza dubbio le originalissime Huawei FreeBuds Lipstick, scontate a soli 129,99€ invece di 229,99€.

Questi stupendi auricolari lasceranno la vostra mamma a bocca aperta: l’aspetto esteriore sembra a tutti gli effetti un rossetto, mentre aprendo la parte superiore verranno svelate le cuffie wireless di un colore rosso intenso. Le Huawei FreeBuds Lipstick non sono però solamente belle, bensì anche incredibilmente comode e di alta qualità.

Gli ampi driver dinamici LCP da 14.3 mm integrati in ciascun auricolare trasmetteranno, infatti, un audio chiaro e potente, permettendo di cogliere tutte le sfumature dei brani in riproduzione. Inoltre, utilizzano una tecnologia che si adatta perfettamente alla forma dell’orecchio, ottimizzando la qualità del suono in base al proprio padiglione auricolare.

Infine, gli auricolari sono dotati anche della tecnologia di cancellazione attiva del rumore, che isolerà completamente da tutto ciò che accade all’esterno, permettendo di concentrarsi unicamente sui propri brani preferiti. Insomma, che siano per la vostra mamma o per voi, le Huawei FreeBuds Lipstick rappresentano il compromesso perfetto tra stile ed eccellenza!

Ovviamente vi abbiamo riportato solamente un esempio dei tantissimi prodotti in sconto sullo store di Huawei, quindi vi rimandiamo alla pagina dedicata alla promozione per scoprire il catalogo intero. Il nostro consiglio è quello di approfittarne il prima possibile, dato che terminerà tra pochi giorni.

