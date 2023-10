Fibra super veloce con iliad a soli 19,99€ al mese, PER SEMPRE!

Iliad riscuote sempre maggiore successo, essendosi dimostrato un operatore affidabile su mobile, al punto da riuscire a tenere testa ad aziende ben consolidate. Ora, il brand si sta espandendo anche nel settore della banda larga ad alta velocità con un'offerta decisamente competitiva: infatti, potrete avere la fibra super veloce di Iliad per sempre.

Tuttavia, è importante sottolineare che questa tariffa così vantaggiosa, che rappresenta il prezzo più basso sul mercato, è riservata esclusivamente ai clienti che hanno già un contratto con Iliad. L'abbonamento deve essere di minimo 9,99€ ed è necessario aver attivato l'opzione di pagamento automatico.

Offerta fibra super veloce Iliad, chi dovrebbe abbonarsi?

Consigliamo l'abbonamento alla fibra Iliad a tutti coloro che cercano una connessione Internet incredibilmente veloce, con prestazioni di download e upload che non hanno nulla da invidiare agli operatori più noti. In aggiunta, la fibra Iliad è un'ottima scelta per gli appassionati di tecnologia e gli utenti più esigenti: consente infatti di monitorare il consumo di banda di ciascun dispositivo, condividere l'accesso Wi-Fi e molto altro.

Questa offerta è perfetta anche per chi vuole navigare sfruttando l'alta velocita senza però spendere troppo acquistando uno dei router migliori in commercio, dal costo decisamente più elevato. Infatti, la promozione include anche l'Iliadbox, un router appositamente progettato per sfruttare al massimo tutta la potenza della rete Iliad.

È fondamentale sottolineare che questa offerta è particolarmente vantaggiosa per chi è già cliente Iliad, perché solo così è possibile usufruire di questa ottima offerta, il cui costo pieno sarebbe di 24,99€ al mese. Tuttavia, se non siete ancora clienti Iliad potete consultare la pagina con l'offerta per sottoscrivere il piano mobile Giga 150 a 9,99€ al mese con minuti e SMS illimitati, 150Gb di traffico e 5G inclusi. Così facendo, potrete avere anche voi la fibra super veloce di Iliad a soli 19,99€ al mese per sempre.

Ciò detto, vi rimandiamo alla , dove potrete attivarla da PC o smartphone. Tuttavia vi invitiamo ad aderire alla promozione il prima possibile, perché potrebbe esaurirsi presto.

