La fibra Vodafone è un’ottima opzione per portare la banda ultralarga nella vostra abitazione o azienda: prima di sottoscrivere un contratto dovrete verificare la copertura di rete nell’indirizzo interessato.

Fortunatamente Vodafone mette a disposizione diversi strumenti che vi permetteranno di controllare in pochi secondi la copertura di rete e le infrastrutture disponibili. Scopriamole insieme.

Fibra Vodafone: verificare la copertura di rete

Esistono diverse procedure per verificare la copertura di rete di un indirizzo grazie ai canali ufficiali Vodafone:

Verifica online

Una pratica piattaforma sul sito ufficiale Vodafone permette di scoprire se il vostro indirizzo è coperto o meno dalla banda ultralarga in pochi semplici passaggi.

Per scoprire le offerte disponibili per la rete fissa e la connettività Internet basta recarsi alla pagina Comuni coperti da Fibra e Fibra misto rame e selezionare dai menù a tendina regione, provincia e Comune di appartenenza.

In alternativa potrete consultare, sempre nella stessa pagina, la lista dei Comuni coperti dalla fibra ottica FTTH 1 Gigabit o dalla connettività FTTH 100 Mega con lo strumento di ricerca del vostro browser.

Potete verificare invece la copertura di uno specifico indirizzo a partire dalla pagina dedicata alle offerte Vodafone per la fibra: scoprirete così non solo l’infrastruttura di rete utilizzata, ma anche le velocità di download e upload e la latenza media. A partire da questa pagina potrete anche attivare l’offerta scelta.

Servizio clienti

Se invece preferite contattare un operatore telefonico per avere più informazioni sulla copertura di rete e sulle offerte Vodafone attive per il vostro indirizzo potete contattare il servizio clienti al numero verde 800966175.

In quali Comuni arriva la fibra Vodafone?

Come accennato sopra, Vodafone mette a disposizione la lista dei Comuni coperti dalla sua banda ultralarga con tecnologia FTTH e FTTC, insieme all’elenco dei Comuni che saranno coperti a breve dalla fibra ottica.

Sono 180 i Comuni attualmente coperti dalla fibra ottica FTTH Vodafone, mentre sono più di 1700 i Comuni raggiunti dalla rete fibra misto rame.

L’infrastruttura di rete Vodafone

In base ai dati diffusi dall’Autorità per le Garanzie nella Comunicazione (AGCOM), riferiti al quarto trimestre del 2021, Vodafone mantiene una stabile seconda posizione nelle quote di mercato riferite alla rete fissa, con una fetta pari al 16,5% del totale, nonostante una leggera flessione negli accessi con tecnologia FTTC e FTTH rispetto al 2020.

Vodafone offre diverse tecnologie per l’accesso a Internet da rete fissa, che spaziano dalla più recente infrastruttura FTTH al servizio ADSL con cavo di collegamento in rame.

FTTH (Fiber-to-the-Home)

La fibra Vodafone raggiunge la velocità teorica di 2,5Gbps in download e 200Mbps in upload grazie alla tecnologia FTTH, che prevede l’implementazione di cavi in fibra ottica fino all’abitazione. La connettività FTTH è inoltre immune da interferenze atmosferiche e sovraccarichi di rete.

FTTC (Fiber-to-the-Cabinet)

La tecnologia FTTC Vodafone permette di raggiungere 100 o 200Mbps in download (a seconda che l’area sia coperta da VDSL2 o eVDSL) e 20Mbps in upload. Questo risultato è reso possibile dall’utilizzo dei cavi in fibra ottica fino all’armadio di ripartizione, con un tratto in rame molto più ridotto rispetto all’ADSL.

La distanza tra l’armadio di ripartizione e l’abitazione influenza tuttavia le prestazioni della rete rispetto alle velocità teoriche dichiarate, come evidenzia Vodafone in questo grafico:

Giganetwork FWA

Per i piccoli Comuni o le zone non ancora raggiunte dalla banda larga o ultralarga Vodafone mette a disposizione la tecnologia FWA (Fixed Wireless Access), che si appoggia alla rete mobile 4G/4G+. Vodafone propone due opzioni:

Indoor : device unico che rileva il segnale 4G e lo trasmette via Wi-Fi o Ethernet fino a 60 dispositivi;

: device unico che rileva il segnale 4G e lo trasmette via Wi-Fi o Ethernet fino a 60 dispositivi; Outdoor: antenna esterna + Vodafone Power Station in grado di connettere fino a 99 dispositivi.

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)

Per i Comuni non ancora raggiunti dalla fibra ottica Vodafone continua a proporre la sua offerta ADSL con tratto interamente in rame. La velocità massima di questo tipo di connettività fortemente condizionata da fattori esterni e di distanza, ma può arrivare a 20Mbps in download.

Wi-Fi in tutta la casa con Vodafone

Oltre a fornire totale trasparenza nelle sue offerte dedicate alla fibra ottica, con zero costi aggiuntivi o vincoli di permanenza nascosti, Vodafone mette a disposizione strumenti all’avanguardia per potenziare ulteriormente la sua rete.

Vodafone Wi-Fi 6 Station

Il modem Wi-Fi 6 Station per rete FTTH fa uso dello standard di ultima generazione per migliorare velocità e stabilità della connessione, supportando fino a 120 dispositivi allo stesso tempo.

Wi-Fi Optimizer

Il sistema Wi-Fi Optimizer di Vodafone riconosce i consumi abituali dei dispositivi collegati e, dopo un periodo di training di circa 10 giorni, si occupa di ottimizzare la connessione in modo da prevenire disconnessioni improvvise.

Fibra Vodafone: verificare la velocità

Vodafone mette a disposizione degli utenti ben tre metodi per valutare la performance della propria connessione a banda larga o ultralarga, sia in termini assoluti che mettendola a confronto con le altre infrastrutture di rete:

Speed Test

Grazie a OpenSpeedTest potrete verificare direttamente dal sito Vodafone le caratteristiche della vostra connessione a banda larga e ultralarga (non necessariamente Vodafone), come la velocità in download e in upload, ping e jitter.

Fai Da Te

Se siete già clienti Vodafone, dalla vostra area utente privata nella sezione Fai Da Te potrete monitorare lo stato della vostra connessione in tempo reale.

Simulatore di performance

Potete infine mettere a confronto le diverse tecnologie di rete offerte da Vodafone effettuando paragoni che riprendono situazioni della vita di tutti i giorni, come il download di una canzone o di un film. I valori riportati nel Simulatore di performance Vodafone sono comunque indicativi.

In ogni caso Vodafone specifica l’esistenza di fattori che, specie nelle soluzioni FTTC e ADSL, possono condizionare la velocità della connessione e renderla inferiore rispetto alla velocità massima dichiarata come:

distanza del doppino in rame dall’armadio di ripartizione

del doppino in rame dall’armadio di ripartizione stato di conservazione del doppino

interferenze meteorologiche e cantieri stradali

meteorologiche e cantieri stradali utilizzo in parallelo di diversi dispositivi

in parallelo di diversi dispositivi interferenza radio dovuta ad altri apparecchi

dovuta ad altri apparecchi limiti della connettività domestica del cliente (obsolescenza di router e device di destinazione).

Fibra ottica Vodafone, le migliori tariffe

Riportiamo infine una panoramica delle migliori tariffe Vodafone per la rete in fibra ottica. Potete verificare se il vostro indirizzo è coperto da queste offerte seguendo le procedure descritte nei paragrafi precedenti.

Internet Unlimited

Fibra ottica FTTH fino a 2,5Gbps in download in oltre 180 Comuni italiani, modem con Wi-Fi Optimizer incluso e chiamate nazionali da telefono fisso illimitate.

Costo: 27,90 euro/mese con attivazione online, 24,90 euro/mese per chi è già cliente mobile Vodafone

Internet Unlimited V-Max

Fibra ottica FTTH fino a 2,5Gbps in download in oltre 180 Comuni italiani, modem con Wi-Fi Optimizer incluso, servizio di backup 4G Vodafone Sempre Connessi, protezione con Parental Control e chiamate nazionali da telefono fisso illimitate.

Costo: 32,90 euro/mese

Vodafone Casa Wireless +

Connessione FWA con Internet fino a 100Mbps in download illimitato, modem Wi-Fi Indoor od Outdoor incluso e chiamate illimitate.