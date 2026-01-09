Samsung si prepara a compiere un salto significativo nella velocità di ricarica dei suoi dispositivi di punta. Secondo quanto emerso da una recente indiscrezione, il prossimo Galaxy S26 Ultra potrebbe finalmente abbandonare la prudenza che ha caratterizzato l'azienda coreana negli ultimi anni in materia di ricarica rapida, avvicinandosi agli standard già raggiunti dalla concorrenza cinese. Le nuove informazioni trapelate suggeriscono prestazioni notevolmente migliorate rispetto alla generazione attuale, con dati che potrebbero ridefinire le aspettative degli utenti Samsung in termini di autonomia quotidiana.

Il noto leaker Ice Universe ha condiviso oggi quelli che definisce risultati di test "ufficiali" sul Galaxy S26 Ultra, rivelando che il dispositivo sarebbe in grado di ricaricarsi dallo 0 al 75% in soli 30 minuti. Si tratterebbe di un miglioramento sostanziale rispetto al Galaxy S25 Ultra, che con i suoi 45W di potenza massima richiede tempi più lunghi per raggiungere livelli di carica simili. Questi numeri, se confermati, rappresenterebbero il tentativo più concreto di Samsung di colmare il divario con competitor come OPPO, Xiaomi e OnePlus, che da tempo offrono soluzioni da 80W, 100W e oltre.

La chiave di questo miglioramento risiede nell'adozione della ricarica cablata da 60W, una specifica che circolava già da settimane nei rumor ma che ha trovato una prima conferma indiretta il mese scorso. Un adattatore di alimentazione da 60W è infatti apparso silenziosamente sul sito web di Samsung, suggerendo che l'azienda stia preparando il terreno per l'implementazione di questa tecnologia nei suoi prossimi flagship. Il passaggio dai 45W attuali ai 60W potrebbe sembrare incrementale sulla carta, ma l'impatto reale sulla curva di ricarica potrebbe essere più pronunciato di quanto i numeri grezzi lascino intendere.

Il Galaxy S26 Ultra potrebbe ricaricarsi dallo 0 al 75% in soli 30 minuti con la nuova tecnologia da 60W

È importante sottolineare che i dati condivisi da Ice Universe si riferiscono a test condotti in condizioni controllate da Samsung, e non in scenari d'uso reale. La velocità di ricarica effettiva può variare significativamente in base a numerosi fattori: la temperatura ambientale, la temperatura della batteria stessa, l'uso del dispositivo durante la ricarica, la qualità del cavo e dell'adattatore utilizzati. Gli algoritmi di gestione termica e protezione della batteria implementati da Samsung potrebbero inoltre rallentare intenzionalmente il processo di ricarica per preservare la longevità delle celle agli ioni di litio, specialmente negli ultimi segmenti della curva di ricarica.

La serie Galaxy S26 sta generando un interesse crescente nella comunità tech, con leak e anticipazioni che si moltiplicano man mano che ci si avvicina alla data di lancio. Solo ieri un leaker ha sostanzialmente confermato la finestra temporale di presentazione dei nuovi dispositivi Samsung, suggerendo che l'azienda manterrà la tradizionale cadenza di inizio anno per il debutto della sua linea di punta. Con specifiche che promettono miglioramenti non solo nella ricarica ma anche in processore, fotocamere e display, Galaxy S26 Ultra si prepara a rappresentare l'offensiva di Samsung contro una concorrenza sempre più agguerrita nel segmento premium.