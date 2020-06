Galaxy Tab S4 e Tab S5e, Android 10 disponibile al download

Galaxy Tab S4 e Tab S5e stanno ricevendo l’aggiornamento ad Android 10 con la One UI 2.1. Per ora la Major Release è disponibile sui tablet localizzati in Francia e UK ma man mano che passeranno i giorni sarà disponibile anche in Italia.

Samsung approfitta dell’update per integrare anche le patch di sicurezza datate giugno 2020, ma ovviamente c’è tanto di più.

Il changelog dell’aggiornamento è lunghissimo ma possiamo elencarvi alcune caratteristiche, quelle più importanti:

La modalità scura è stata migliorata con il fix di alcune schermate che prima potevano essere poco facili da consultare. Anche nella homescreen i widget, le icone, gli elementi, etc saranno contrastati maggiormente su sfondo scuro.

Gli effetti di transizioni sono stati migliorati e ora sono più fluidi per una maggiore piacevolezza d’uso.

Gestures ed interazioni migliorate con nuovi tipi di comandi, tasti ben evidenziati e semplici da individuare con la coda dell’occhio.

Grafici cura del dispositivo e benessere digitale migliorati, con più informazioni e più dettagli da consultare.

e migliorati, con più informazioni e più dettagli da consultare. Interfaccia grafica della fotocamera più semplice da consultare, con le funzioni da richiamare per lasciare l’interfaccia di acquisizione scatto più libera possibile.

L’app Contatti ora ha un cestino nella quale eliminare le schede della rubrica, rimarranno 15 giorni all’interno prima di essere eliminate definitivamente.

Web browser ancora più personalizzabile con un menù rapido nella quale si possono spostare pulsanti totalmente a proprio piacimento.

L’aggiornamento conterrà tante altre funzioni utili, compresa una serie di novità che velocizzeranno l’utilizzo del tablet. Se avete Galaxy Tab S4 o Galaxy Tab S5e e volete verificare se l’update fosse già pronto per il download, recatevi negli aggiornamenti software all’interno delle impostazioni e premente su “verifica aggiornamenti”.