Google Assistant: Lift to Talk è la nuova funzione integrata in conversazione continua

Lift to Talk è la nuova funzionalità di Google Assistant che permetterà di attivare l'assistente quando il device è vicino al volto.

Alcuni indizi dedicati a una nuova funzionalità, chiamata Lift to Talk, sono stati scoperti nel codice di Google Assistant. L’app ufficiale della società ha appena ottenuto un aggiornamento, riconoscibile con il numero versione 10.83. Esso non introduce particolari novità, trattandosi di un update secondario, ma nasconde una futura e interessantissima funzione.

I colleghi di Xda Developers hanno analizzato il codice del nuovo aggiornamento dell’applicazione ufficiale, trovando un riferimento a Lift to Talk. Questa sarebbe una funzione che permetterà agli utenti di attivare l’Assistente Google non appena l’utente porta lo smartphone davanti al proprio viso.

Lo strumento dovrebbe far parte della cosiddetta “conversazione continua”, ovvero una caratteristica di Google Assistant che permette agli utenti di fare più domande consecutive senza dover cliccare nessuno specifico tasto. Per interrompere la “discussione”, bisognerà pronunciare un comando come “Grazie”, “Ho finito” o “Interrompi l’ascolto”.

Lift to Talk sarebbe attualmente in sviluppo esclusivamente per i Pixel 4, ovvero i due top di gamma prodotti dall’azienda nata nella Silicon Valley. Non è esclusa la possibilità che anche altri produttori possano beneficiare della funzione, che potrebbe quindi non restare un’esclusiva per i device targati Google.