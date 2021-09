Google Chrome, il grande aggiornamento della UI è finalmente disponibile

L’ultimo aggiornamento dell’app Android del browser internet più utilizzato al mondo è finalmente disponibile al download. Google Chrome 94 porta con sé diverse novità grafiche, all’esperienza utente e persino l’integrazione con il gestore di temi di Android 12. Ecco cosa cambia.

La scorsa settimana, Google ha rilasciato l’ultima versione del suo browser web e ha dato il via alla nuova tabella di marcia che prevede una cadenza di rilascio mensile. Chrome 94 ha ormai raggiunto buona parte degli smartphone Android compatibili e porta con sé elementi di design Material You, così come l’abilità di adattare i propri colori al wallpaper sui dispositivi dotati di Android 12.

Il più grande cambiamento Material You che tutti gli utenti di Chrome per Android incontreranno riguarda come le varie pagine web sono disposte nel selettore di schede, esse sono ora più grandi con angoli arrotondati. La nuova forma è più facile da toccare senza errori e include la tinta dinamica di alcuni suoi elementi su Android 12.

Sui vecchi dispositivi, la scheda più recente è evidenziata con un accento blu sul contorno, mentre le altre schede sono circondate di grigio. Su Android 12 si adatta allo sfondo dello smartphone con l’ultima pagina aperta in una tonalità molto più accesa rispetto alle altre. Nel frattempo, gli sfondi dei gruppi di schede si distinguono meglio dopo questo cambiamento.

Google ha colorato anche la Omnibox, anche se questa novità è più evidente sul tema chiaro rispetto alla Dark mode. Material You è quindi così integrato in Chrome 94, altre novità dovrebbero comunque essere in arrivo. Ad esempio sappiamo già che il colore dinamico dovrebbe toccare anche tutte le impostazioni.

L’ultima versione di Chrome per Android è ampiamente in distribuzione tramite il Google Play Store, ma potrebbe essere necessario chiudere forzatamente l’app per visualizzare Material You e il Dynamic Color, come ricordano i colleghi di 9to5Google.