Google ha deciso di chiudere la sua applicazione benefica

Google One Today, il servizio pensato per la raccolta fondi, è stato ufficialmente chiuso. A diffondere questa notizia è stato lo stesso produttore, che non ha comunque offerto particolari spiegazioni. La notizia stupisce un po’ tutte quelle persone che utilizzano la piattaforma solidale nata sette anni fa.

Dopo le numerose chiusure che hanno precedentemente interessato alcuni strumenti e applicazioni, tra cui Google+, il 6 febbraio sarà l’ora di un servizio largamente utilizzato soprattutto negli Stati Uniti d’America. One Today era una piattaforma che consentiva ai consumatori di inviare delle donazioni ad alcuni enti benefici.

Il successo di questa piattaforma potrebbe essere attribuita alla sua semplicità e alla possibilità di leggere storie e guardare fotografie pubblicate dalle associazioni. Quest’ultima caratteristica, in particolare, rassicurava gli utenti, sicuri che le loro offerte stavano contribuendo a costruire qualcosa di nuovo.

Stranamente, il colosso dell’informatica non ha rilasciato molte spiegazioni in merito a questa decisione, ma si è limitato a dire che molti enti benefici hanno deciso di affidarsi ad altro. Entro il 6 febbraio, tutti i fondi raccolti saranno devoluti ai vari gruppi solidali.