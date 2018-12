Google Lens: ora disponibile su iOS anche con l’app Google

Google Lens è lo strumento di ricerca visiva supportato da algoritmi di intelligenza artificiale. Attraverso la fotocamera è in grado di ricavare informazioni sull’ambiente circostante. Dopo aver fatto il suo esordio a marzo sui dispositivi Android, era approdata nello stesso mese anche su iOS ma solo tramite Google Foto. Ora, invece, la funzione sarà disponibile tramite l’applicazione Google per iPhone e iPad.

L’aggiornamento permette così all’utente di effettuare una ricerca istantanea evitando di scattare preventivamente una foto e di aggiungerla al rullino fotografico. Nella barra di ricerca Google, accanto al microfono per la ricerca vocale, sarà presente anche l’icona che lancia Lens. Al primo utilizzo, gli utenti dovranno accettare i termini del servizio e permettere all’applicazione di accedere alla fotocamera.

Un tutorial spiegherà come eseguire, per esempio, la scansione di un testo, la traduzione, la ricerca di luoghi, fiori, animali e molto altro. Dopo aver acquisito il testo dall’immagine, potrà anche salvare un indirizzo mail o avviare una telefonata.

You’ve always wanted to know what type of 🐶 that is. With Google Lens in the Google app on iOS, now you can → https://t.co/xGQysOoSug pic.twitter.com/JG4ydIo1h3

— Google (@Google) December 10, 2018