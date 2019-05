Google Pixel 3a e 3a XL ancora problemi: arresti casuali se lasciati inattivi

Molti possessori di Google Pixel 3a e Pixel 3a XL hanno riscontrato un arresto casuale dei dispositivi quando restano inattivi. Sconosciuta la causa. Google non ha ancora commentato.

Google ha presentato i suoi smartphone di fascia media Pixel 3a e 3a XL agli inizi di questo mese. I dispositivi sono stati accolti con entusiasmo ma sin da subito alcuni utenti hanno cominciato a riscontrare alcuni problemi. Nell’ultime ore, è emerso su Reddit che molte unità di Pixel 3a e 3a XL si spengono in maniera del tutto casuale quando vengono lasciati in attivi.

Sono stati molti gli utenti che hanno riscontrato lo stesso problema, mentre altri confermano il perfetto funzionamento del loro dispositivo. Attualmente, resta ancora sconosciuta la causa del bug. Sembrerebbe esclusa la possibilità che possa essere causato da app di terze parti in quanto è stato possibile riprodurre il malfunzionamento anche quando lo smartphone è in “Modalità Provvisoria”, ossia quella modalità che permette di disabilitare l’avvio automatico di app e non solo al momento dell’accensione.

In caso di arresto casuale, inoltre, non è possibile riaccendere normalmente il dispositivo in questione. Pare che sia necessario un hard reset premendo per circa 30 secondi il tasto di accensione. L’arresto avviene in maniera imprevedibile e sembra che si verifichi soprattutto quando Pixel 3a e Pixel 3a XL non vengono utilizzati. È difficile prevedere la causa del problema e Google non ha ancora rilasciato nessuna nota ufficiale.

I nuovi Pixel 3a e Pixel 3a XL sono già stati al centro di una discussione su Reddit qualche giorno fa quando gli utenti hanno lamentato uno strano rallentamento del dispositivo. In quel caso, il malfunzionamento sarebbe stato causato dalla funzione Benessere Digitale presente in Android 9 Pie. Restiamo in attesa di comunicazioni da parte dell’azienda di Mountain View.