Sul web sono trapelate alcune immagini della presunta confezione di Google Pixel 4a, un’oramai imminente smartphone di fascia media. Grazie a queste immagini, i dubbi che persistevano tra gli appassionati di dispositivi Google sono ulteriormente diminuiti.

La confezione conferma il design di Pixel 4a: nella scocca posteriore troveremo un modulo fotografico quadrato (con gli angoli smussati) posizionato in alto, in cui sarà incastonato il singolo sensore. Non mancherà il Flash LED. Il tasto di accensione, collocato nella parte laterale, come di consueto nei Pixel, sarà di un colore diverso rispetto a quello scelto per il device.

Non sappiamo effettivamente quale sarà la scheda tecnica di questo prodotto di fascia media. Secondo precedenti indiscrezioni, potremmo trovare il SoC Snapdragon 730 (nella variante 4G) e Snapdragon 765 (in quella 5G). Google Pixel 4a potrebbe quindi rappresentare il primo device della serie compatibile con la rete di quinta generazione. Per quanto riguarda il display, potrebbe trattarsi di un pannello OLED da 5,7 pollici (con frequenza di aggiornamento a 60 Hz) con un foro in cui sarebbe collocata la fotocamera frontale.

La foto di questa confezione potrebbe anticipare un imminente lancio. Il dispositivo potrebbe infatti essere presentato a maggio e avere un costo di circa 400 dollari.