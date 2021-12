Google Pixel 6 Pro, nel codice di Android 12L gli indizi sul ritorno di Face Unlock

Face Unlock potrebbe tornare presto disponibile su Google Pixel 6 Pro. Lo si apprende dall’analisi del codice di Android 12L Beta effettuata dal team di APK Insight per 9to5Google: nel codice dell’app Impostazioni – riferisce il team – compaiono alcune righe di testo inequivocabili rispetto ai metodi di autenticazione possibili per i telefoni Pixel.

I metodi in questione sono il riconoscimento facciale, l’impronta digitale o una combinazione di entrambi. Ricordiamo che l’unico Pixel dotato di Face Unlock fino a oggi è stato il Pixel 4, e in quel caso era assente il sensore di impronte digitali. Da ciò si deduce che queste impostazioni devono riferirsi necessariamente a un dispositivo più recente.

Ancora, scavando nel software della fotocamera, gli analisti di APK Insight hanno individuato diversi cenni all’autenticazione del volto, funzionalità definita experimental (“sperimentale”):

com.google.pixel.experimental2021.faceAuthUseCases

com.google.pixel.experimental2021.faceAuthROIs

Se – come si spera – le voci sull’introduzione di Face Unlock dovessero essere confermate, gli utenti di Google Pixel 6 Pro potrebbero essere gli unici a festeggiare. Sì, perché nel codice non compare da nessuna parte la dicitura “Oriole”, nome in codice di Pixel 6 “base”, mentre viene citato più volte “Raven”, nome in codice del 6 Pro.

Anche la prima immagine trapelata suggerisce che Google Pixel 6 Pro sarà l’unico a implementare questa “nuova” (o “vecchia”) funzione.

In confronto a Pixel 6 Pro, Google Pixel 4 disponeva di molti più sensori necessari al riconoscimento facciale. In questo caso, però, il chip Google Tensor potrebbe in qualche modo “supplire” alla mancanza grazie alle sue potenti abilità di apprendimento automatico.

Secondo un’altra ipotesi, a dire il vero meno probabile, Google si starebbe già preparando al lancio della prossima generazione di Pixel: potrebbero essere loro – i Google Pixel 7 – a includere per primi la doppia modalità di sblocco, ma per ora ovviamente si tratta soltanto di illazioni.