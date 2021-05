Google Pixel 6 Pro, OnLeaks pubblica la propria versione dei render

Nei giorni scorsi si è tenuto il keynote di apertura del Google I/O, evento principalmente dedicato agli sviluppatori ma che in passato è stato anche il palcoscenico per il lancio di alcuni nuovi prodotti hardware da parte dell’azienda di Mountain View. Purtroppo Google non ha accennato ad alcun nuovo prodotto e nei video di presentazione di Android 12 non sono stati mostrati i dispositivi della famiglia Pixel 6 anticipati da FPT.

Questo non significa però che il momento dei rumor sia concluso, anzi! Un altro famoso leaker ha preso la palla al balzo e ha pubblicato la propria versione dei render di Pixel 6 Pro, permettendoci di osservare da vicino ulteriori dettagli.

I render che potete vedere in questo articolo sono stati pubblicati dalla testata Digit.in in collaborazione con il famoso leaker OnLeaks. Nelle immagini è visibile solamente la variante Pro di Google Pixel 6 (addio suffisso XL) ma questo basta a toglierci ulteriori dubbi riguardo alcune caratteristiche del terminale in arrivo ufficialmente entro questo autunno.

L’articolo conferma che lo smartphone Google sarà dotato di un display AMOLED da 6,67″ e avrà dimensioni pari a 163,9 x 75,8 x 8,9 mm. Rispetto ai modelli precedenti della gamma Pixel, Google ha deciso di cambiare radicalmente il design del terminale, con un probabile ritorno nella fascia di mercato premium che sembrava essere stata abbandonata in occasione del lancio di Pixel 5.

Il modulo fotografico sporgente è sicuramente la star dello show. Nonostante la differenza di spessore rispetto al resto del terminale, probabilmente dovuta alla dimensione dei sensori fotografici che verranno utilizzati, la sporgenza per lo meno si estende per tutta la larghezza del terminale, cosa che dovrebbe per lo meno garantire più stabilità quando lo smartphone è appoggiato su una superficie piana.

Nei nuovi render, a differenza delle prime immagini che hanno fatto il giro del mondo, è evidenziata la presenza di un teleobiettivo periscopico. La lente era già stata anticipata da alcune foto del modulo fotografico del terminale apparse in rete di recente.

Questo nuovo leak non svela ulteriori novità riguardo al Google Pixel 6 Pro. Non è stata infatti ancora confermata la presenza del SoC Google WhiteChapel GS101 e nemmeno quella del sensore fotografico Samsung Isocell GN2, entrambe specifiche che sono state nominate nelle scorse settimane.

Quello che è chiaro, però, è che Google voglia combattere con i flagship dei propri partner quest’anno e sinceramente noi non vediamo l’ora di scoprire in che modo riuscirà a cavarsela con i suoi nuovi smartphone!

Vi lasciamo al video di Digit.in in cui è visibile il modello 3D dello smartphone in tutto il suo splendore: