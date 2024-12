Pixel 8: prestazioni da urlo, anche con la IA, ora vicino al minimo storico su Amazon

Il Google Pixel 8 si distingue come uno degli smartphone più avanzati sul mercato, grazie a un mix perfetto di tecnologia, design e innovazione. Adesso è ancora più accessibile grazie a una buona offerta su Amazon, che lo propone a soli 479€ per la versione base da 128GB, un prezzo vicino al minimo storico. Questo modello rappresenta una scelta eccellente per chi cerca uno smartphone all'avanguardia con un rapporto qualità-prezzo eccezionale.

Google Pixel 8, chi dovrebbe acquistarlo?

Al cuore di Pixel 8 c’è il potente Google Tensor G3, tra i chip più performanti mai creati per i dispositivi Pixel. Garantisce velocità e supporto a una IA avanzata, che offre assistenza personalizzata per semplificare le attività quotidiane. Il display da 6,2 pollici ad alta risoluzione combina colori vibranti e dettagli nitidi con una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, per un’esperienza visiva fluida e immersiva. Tutto ciò è accompagnato da una batteria che può durare oltre 24 ore, estendendosi fino a 72 ore in modalità di risparmio energetico estremo.

Le funzioni fotografiche sono un punto di forza del Pixel 8. La tecnologia Scatto migliore combina diverse immagini per creare una foto dove tutti i soggetti appaiono al meglio, mentre la Gomma magica per audio sfrutta l’intelligenza artificiale per eliminare i rumori indesiderati, come il vento o il traffico. Per gli appassionati di fotografia, le modalità Foto notturna e Astrografia permettono di catturare cieli stellati e città illuminate con una qualità sorprendente. Inoltre, il design robusto con protezione IP68 e il resistente vetro Corning Gorilla Glass Victus garantiscono durata e sicurezza.

Infine, Pixel 8 offre funzionalità uniche che migliorano la sicurezza e l’usabilità. La VPN di Google One integrata protegge la privacy online, mentre la funzione Traduzione dal vivo rende più semplice comunicare in 49 lingue, anche in tempo reale. Con bordi smussati, finitura satinata e materiali riciclati, Pixel 8 non è solo tecnologicamente avanzato, ma anche sostenibile ed elegante. Approfittare di questa offerta su Amazon significa assicurarsi uno smartphone incredibile a uno dei prezzi più bassi del web.

Vedi offerta su Amazon