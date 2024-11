eBay ribalta il prezzo del Google Pixel 9! Un affare senza discussioni

Chi avrebbe mai immaginato che avreste potuto acquistare il Google Pixel 9 a soli 649,99€, semplicemente applicando il coupon "PSPRNOV24"? Questa imperdibile offerta, disponibile su eBay, rende l'acquisto di uno dei migliori smartphone dotati di intelligenza artificiale un'opportunità da non perdere.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 40€ durante il checkout

Google Pixel 9, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Google Pixel 9 è l'acquisto ideale per gli appassionati di fotografia e per coloro che desiderano massimizzare la propria produttività quotidiana grazie all'intelligenza artificiale. Progettato per coloro che non vogliono scendere a compromessi sulla qualità delle loro immagini, questo smartphone offre la possibilità di scattare foto incredibili grazie alla sua fotocamera di alta qualità e di ritoccarle facilmente con funzionalità di editing basate sull'AI.

Inoltre, è perfetto per gli utenti che desiderano portare a termine le proprie liste di doveri in meno tempo e pianificare o avviare progetti con facilità grazie alle funzionalità di intelligenza artificiale incluse. Oltre alle sue capacità fotografiche e di produttività, il Google Pixel 9 si distingue per il suo design ultraliscio con bordi curvi e vetrature sia frontale che posteriore, che incapsulano un display di 6,3 pollici brillante come mai prima d'ora.

Questo modello non è solo un'opera d'arte visiva ma è anche costruito per durare nel tempo, con l'impegno di Google di fornire 7 anni di aggiornamenti per il sistema operativo e la sicurezza, garantendo che il telefono continui a migliorare. Per chiunque cerchi l'ultimo grido della tecnologia, con una particolare attenzione alla fotografia, all'efficienza delle operazioni quotidiane e alla durabilità di lungo termine, il Google Pixel 9 si presenta come la scelta privilegiata, offrendo una perfetta combinazione di stile, potenza e fiducia nella marca.

Vedi offerta su eBay