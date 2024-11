Vuoi sapere a quanto puoi acquistare il Pixel Watch 2? Non ci crederai

Assolutamente sorprendente! Unieuro si prepara a chiudere in grande stile gli ultimi giorni del Black Friday, offrendo prezzi talmente competitivi da mettere in difficoltà persino Amazon. Tra le offerte più interessanti spicca il Google Pixel Watch 2: aggiungendolo al carrello, si applica automaticamente uno sconto extra del 25%, che riduce il prezzo a circa 187€. Un'occasione imperdibile!

Google Pixel Watch 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Google Pixel Watch 2 (qui la nostra recensione sul nuovo Pixel Watch 3) è ideale per coloro che cercano uno smartwatch che unisca tecnologia avanzata a un focus sulla salute e il fitness. Se state cercando un compagno quotidiano che vi assista nel monitorare e gestire lo stress, nel tenere sotto controllo il battito cardiaco, e che offra un feedback immediato su variabili come la temperatura cutanea e i livelli di ossigeno nel sangue, questo smartwatch si presenta come una soluzione ottimale. Grazie all'integrazione con l'app di Fitbit, il Pixel Watch 2 è consigliato a chi desidera approfondire la conoscenza della propria salute attraverso un'analisi dettagliata dei propri parametri biometrici e delle abitudini di sonno.

In aggiunta alle funzioni orientate alla salute, il Pixel Watch 2 si distingue per la sua versatilità d'uso in ambito di fitness. Con modalità automatiche che rilevano e registrano gli allenamenti, feedback in tempo reale durante le corse e l'esclusiva funzionalità di allenamento del passo, è lo strumento perfetto per chiunque voglia raggiungere obiettivi di fitness specifici o semplicemente mantenere uno stile di vita attivo.

L'inclusione di 6 mesi di Fitbit Premium aggiunge ulteriore valore, offrendo accesso a istruttori esperti e risorse per il benessere psicofisico. Per chi vuole unire stile e personalizzazione, il vasto assortimento di cinturini e quadranti personalizzati contribuisce a rendere il Pixel Watch 2 un accessorio elegante per ogni occasione. Con il supporto di app Google come Gmail, Calendar e Wallet, questo smartwatch non solo vi terrà in forma ma permetterà anche di rimanere produttivi con semplici comandi vocali.

